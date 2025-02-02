«Тулуза» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (02.02.2025)

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вчера, 09:43

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Ниццы» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.65. Ничейный результат котируется по 3.4, а победа «Тулузы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.75.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.9. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.9. Ставка на «обе забьют» составляет 1.68.

Форма команд

«Тулуза» идет в середине турнирной таблицы Лиги 1, а именно на 10 месте, но расслабляться коллективу слишком рано. Команда набрал 25 очков и на восемь пунктов опережает зону вылета, поэтому и далее следует набирать очки, чтобы исключить возможность попадания туда. В матче с «Ниццей» хозяева вряд ли будут отсиживаться в обороне, ведь этого соперника вполне можно обыгрывать, особенно при своих болельщиках. Два последних матча «Тулузы» завершились поражением от «Монпелье» (1:2) и ничьей с «Лионом» (0:0).

«Ницца» на данный момент не показывает хороших результатов, что отражает на себе турнирная таблица Лиги 1. Команда идет на пятом мете с 33 баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. Чтобы иметь шансы попасть в Лигу чемпионов, гостям нужно выигрывать чаще, особенно в поединках подобных этому. Два последних матча «Ниццы» завершились ничьей с «Буде/Глимт» в Лиге Европы (1:1) и красивой победой над «Марселем» в чемпионате (2:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Ниццы» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Тулуза» выиграла пять из десяти домашних матчей за последнее время

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды очень редко радуют своих болельщиков большим количеством забитых мячей в личных встречах и в этот раз не стоит ждать града голов. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.