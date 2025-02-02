«Тулуза» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (02.02.2025)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Ниццы» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.65. Ничейный результат котируется по 3.4, а победа «Тулузы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.75.
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1 : 1
завершен
вчера, 17:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.9. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.9. Ставка на «обе забьют» составляет 1.68.
Форма команд
«Тулуза» идет в середине турнирной таблицы Лиги 1, а именно на 10 месте, но расслабляться коллективу слишком рано. Команда набрал 25 очков и на восемь пунктов опережает зону вылета, поэтому и далее следует набирать очки, чтобы исключить возможность попадания туда. В матче с «Ниццей» хозяева вряд ли будут отсиживаться в обороне, ведь этого соперника вполне можно обыгрывать, особенно при своих болельщиках. Два последних матча «Тулузы» завершились поражением от «Монпелье» (1:2) и ничьей с «Лионом» (0:0).
«Ницца» на данный момент не показывает хороших результатов, что отражает на себе турнирная таблица Лиги 1. Команда идет на пятом мете с 33 баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. Чтобы иметь шансы попасть в Лигу чемпионов, гостям нужно выигрывать чаще, особенно в поединках подобных этому. Два последних матча «Ниццы» завершились ничьей с «Буде/Глимт» в Лиге Европы (1:1) и красивой победой над «Марселем» в чемпионате (2:0).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Ниццы» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Тулуза» выиграла пять из десяти домашних матчей за последнее время
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Команды очень редко радуют своих болельщиков большим количеством забитых мячей в личных встречах и в этот раз не стоит ждать града голов. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.