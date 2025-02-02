Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Тулуза» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (02.02.2025)

вчера, 09:43
Ницца

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Ниццы» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.65. Ничейный результат котируется по 3.4, а победа «Тулузы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.75.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.9. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.9. Ставка на «обе забьют» составляет 1.68.

Форма команд

«Тулуза» идет в середине турнирной таблицы Лиги 1, а именно на 10 месте, но расслабляться коллективу слишком рано. Команда набрал 25 очков и на восемь пунктов опережает зону вылета, поэтому и далее следует набирать очки, чтобы исключить возможность попадания туда. В матче с «Ниццей» хозяева вряд ли будут отсиживаться в обороне, ведь этого соперника вполне можно обыгрывать, особенно при своих болельщиках. Два последних матча «Тулузы» завершились поражением от «Монпелье» (1:2) и ничьей с «Лионом» (0:0).

«Ницца» на данный момент не показывает хороших результатов, что отражает на себе турнирная таблица Лиги 1. Команда идет на пятом мете с 33 баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. Чтобы иметь шансы попасть в Лигу чемпионов, гостям нужно выигрывать чаще, особенно в поединках подобных этому. Два последних матча «Ниццы» завершились ничьей с «Буде/Глимт» в Лиге Европы (1:1) и красивой победой над «Марселем» в чемпионате (2:0).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Ниццы» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Тулуза» выиграла пять из десяти домашних матчей за последнее время
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды очень редко радуют своих болельщиков большим количеством забитых мячей в личных встречах и в этот раз не стоит ждать града голов. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:28
Тулуза в текущем сезоне - крепкий середняк чемпионата, Ницца - претендент на медали и место в зоне ЛЧ. Как ни крути, по составу и по амбициям гости выглядят внушительнее хозяев. Учитывая это, рискну предположить, что "орлята" как минимум одно очко со стадиона соперника увезёт.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 