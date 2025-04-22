«Валенсия» – «Эспаньол». Прогноз на матч чемпионата Испании (22.04.2025)

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сегодня, 00:08

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Валенсия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Эспаньола» оценивается по 4.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 2.25. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Валенсия» на данный момент идет на 14 месте с 38 баллами, отставая от зоны вылета на семь баллов. В целом весь первый круг «летучие мыши» разочаровывали от матча к матчу и выдали лишь несколько приличных отрезков. Команда отстаёт от нынешнего соперника на одну строчку. В двух последних матчах «Валенсия» обыграла дома «Севилью» (1:0) и сыграла вничью с «Райо Вальекано» (1:1).

«Эспаньол» в нынешнем сезоне играет очень нестабильно, но шансы зацепиться за еврокубки все еще остаются. В первом круге клуб справился со своей главной задачей и не увяз на дне турнирной таблицы.В активе клуба 38 очков, что ещё позволяет команде войти в восьмёрку лучших. В последнем туре «Эспаньол» обыграл «Сельту» (2:0), а ранее выиграл у «Хетафе» (1:0).

Информация для ставок

«Эспаньол» выиграл 3 последние игры

«Эспаньол» забил в 13 прошедших встречах

В семи последних матчах «Валенсия» не проигрывала

Прогноз

Исходя из данных таблицы чемпионата и индивидуальной статистики команд, предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.