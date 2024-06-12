Венгрия — Швейцария; прогноз на матч чемпионата Европы 2024

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вчера, 20:28

Ставки букмекеров

Форма команд

Если брать во внимание последние пять игр включая 4 товарищеских матча и один с прошлого чемпионата, то на протяжении них Венгрия показывает хорошую игру. Так среди них только одно поражение Ирландии в товарищеском матче со счетом 2:1. До этого идет серия из трех побед.

У Швейцарии, если смотреть только на итоговый результат, серия вышла хуже. Однако у нее и соперники были сильнее чем у Венгрии. К примеру у Швейцарии 26-го марта была товарищеская встреча с Ирландией, в которой первая выиграла со счетом 1:0. а Венгрия на следующий день проиграла той же Ирландии.

Информация для ставок

Венгрия выиграла четыре из пяти последних матчей

Швейцария закончила триумфом две встречи из пяти, сыгранных в последнее время

Последний междусобойчик проведенный аж в 2017-м году завершился со счетом 5:2 в пользу Швейцарии

Прогноз

Так как команды играют редко, сложно сказать кто при встрече победит, однако по последним играм у Швейцарии есть все шансы закончить матч триумфом. Рекомендуем заключить пари на победу Швейцарии с коєфициентом 2.34 в БК Pinnacle.