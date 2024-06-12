Венгрия — Швейцария; прогноз на матч чемпионата Европы 2024

Ставки букмекеров
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На победу Венгрии дают — 3.47- : -15 июня 2024, 16:00
суббота
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Триумф Швейцарии сыграет — 2.34
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Ничья с коэффициентом — 3.33
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Тотал больше 3.5 — 3.92
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Тотал меньше 3.5 — 1.21
Форма команд
Если брать во внимание последние пять игр включая 4 товарищеских матча и один с прошлого чемпионата, то на протяжении них Венгрия показывает хорошую игру. Так среди них только одно поражение Ирландии в товарищеском матче со счетом 2:1. До этого идет серия из трех побед.
У Швейцарии, если смотреть только на итоговый результат, серия вышла хуже. Однако у нее и соперники были сильнее чем у Венгрии. К примеру у Швейцарии 26-го марта была товарищеская встреча с Ирландией, в которой первая выиграла со счетом 1:0. а Венгрия на следующий день проиграла той же Ирландии.
Информация для ставок
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Венгрия выиграла четыре из пяти последних матчей
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Швейцария закончила триумфом две встречи из пяти, сыгранных в последнее время
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Последний междусобойчик проведенный аж в 2017-м году завершился со счетом 5:2 в пользу Швейцарии
Прогноз
Так как команды играют редко, сложно сказать кто при встрече победит, однако по последним играм у Швейцарии есть все шансы закончить матч триумфом. Рекомендуем заключить пари на победу Швейцарии с коєфициентом 2.34 в БК Pinnacle.