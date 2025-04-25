«Вильярреал» — «Эспаньол». Прогноз на матч чемпионата Испании (27.04.2025)

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вчера, 23:53

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Вильярреала» составляет 1.45. Поставить на «Эспаньол» можно за 6.1, а ничейный результат принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.1.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.5. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.93.

Форма команд

«Вильярреал» долгое время занимал пятое место в таблице, но «Бетис» сместил его на строчку ниже. Сейчас команда имеет 52 очка, отставая от лидера на 24 балла. Два последних матча «Вильярреала» не закончились победой. Клуб проиграл «Сельте» (3:0), а ранее сыграл вничью на своём поле с «Реал» Сосьедадом (2:2)

«Эспаньол» в начале сезона был кандидатом на вылет из чемпионата, но сейчас он уверенно держится в середине таблицы. Он занимает 13 место, имея 39 баллов, отставая от зоны еврокубков всего на 5 баллов. Два последних матча команды завершились домашней победой над «Хетафе» (1:0), и ничьёй с «Валенсией» (1:1).

Информация для ставок

«Эспаньол» не проигрывает в 5 последних матчах

Три из десяти матчей «Вильярреала» были проиграны

«Вильярреал» не выигрывает дома на протяжении четырёх матчей

Прогноз

Оба клуба делают ставку на результат, поэтому результативного футбола от них в этот раз ждать не стоит. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей за 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.