«Кобе» — «Хиросима». Прогноз на матч чемпионат Японии (2.07.2025)

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30 июня 2025, 10:01

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу «Кобе» линия букмекерской конторы Мостбет предлагает поставить по коэффициенту 2.45. Ничейный результат котируется по 3.25, а победа «Хиросимы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.95.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.2. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.67. Ставка на «обе забьют» составляет 1.93.

Форма команд

«Кобе» занимает четвертое место в японском чемпионате. За 21 матч команда смогла заработать 37 очков, что на один балл меньше, чем у третьего места. От лидера сезона её отделяют четыре очка. Два последних матча «Кобе» завершились победой над «Кавасаки» (2:1), и не смогли определить победителя в матче с «Фукуокой» (0:0).

«Хиросима» расположился сразу за своим соперником, на пятом месте. У её заработано 36 очков, что на один меньше, чем у оппонента. Чтобы забраться в топ-3, ей необходимо заработать минимум два очка. Две последние встречи «Хиросимы» завершились победой над «Йокогамой» (4:0), и поражением от «Нагоя» (1:2)

Информация для ставок

«Кобе» не проигрывает на протяжении пяти матчей

«Хиросима» проиграла всего три игры за десять встреч

«Хиросима» забивает на протяжении пяти матчей

Прогноз

Предполагаем, что команды не изменят статистике личных встреч и обе смогут отличиться в воротах друг у друга. Рекомендуем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Мостбет.