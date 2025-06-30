«Кобе» — «Хиросима». Прогноз на матч чемпионат Японии (2.07.2025)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу «Кобе» линия букмекерской конторы Мостбет предлагает поставить по коэффициенту 2.45. Ничейный результат котируется по 3.25, а победа «Хиросимы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.95.
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1 : 0
завершен
02 июля 2025, 13:00
среда
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.2. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.67. Ставка на «обе забьют» составляет 1.93.
Форма команд
«Кобе» занимает четвертое место в японском чемпионате. За 21 матч команда смогла заработать 37 очков, что на один балл меньше, чем у третьего места. От лидера сезона её отделяют четыре очка. Два последних матча «Кобе» завершились победой над «Кавасаки» (2:1), и не смогли определить победителя в матче с «Фукуокой» (0:0).
«Хиросима» расположился сразу за своим соперником, на пятом месте. У её заработано 36 очков, что на один меньше, чем у оппонента. Чтобы забраться в топ-3, ей необходимо заработать минимум два очка. Две последние встречи «Хиросимы» завершились победой над «Йокогамой» (4:0), и поражением от «Нагоя» (1:2)
Информация для ставок
- «Кобе» не проигрывает на протяжении пяти матчей
- «Хиросима» проиграла всего три игры за десять встреч
- «Хиросима» забивает на протяжении пяти матчей
Прогноз
Предполагаем, что команды не изменят статистике личных встреч и обе смогут отличиться в воротах друг у друга. Рекомендуем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Мостбет.