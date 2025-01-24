«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (25.01.2025)

1737674359

24 января 2025, 02:19

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.45. Победа «Вулверхэмптона» оценивается по 6.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Вулверхэмптон» плохо проводит нынешний сезон и очень близко находится к зоне вылета. Команда набрала 16 очков и занимает 17 место, опережая «Ипсвич» лишь по дополнительным показателям. Коллективу нужно набирать очки, чтобы обезопасить себя от понижения в классе и даже с «Арсеналом» хозяева сделают все возможное, чтобы не проиграть. Два последних матча «Вулверхэмптона» завершились поражениями от «Челси» (0:3) и «Ньюкасл Юнайтед» (1:3).

«Арсенал» решает свои вопросы в Лиге чемпионов и делает это вполне успешно, но в чемпионате у клуба есть проблемы. «Канониры» часто теряют очки и на данный момент идут на втором месте с 44 баллами, отставая от «Ливерпуля» на семь пунктов, при этом имея на одну сыгранную игру больше. Очки лондонскому клубу терять здесь никак нельзя, поэтому встреча будет интересной. В прошлом матче «Арсенал» крупно обыграл «Динамо» Загреб (3:0), а ранее поделил очки с «Астон Виллой» (2:2).

Информация для ставок

«Вулверхэмптон» проиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах

Семь последних выездных матчей «Арсенала» завершились исходом «обе забьют»

«Арсенал» выиграл семь последних матчей с «Вулверхэмптоном»

Прогноз