«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (11.05.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. Рискнуть на триумф гостей можно по 5.91, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.5.
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0 : 1
завершен
вчера, 19:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.98, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.85.
Форма команд
«Зенит» теряет неприлично много очков для себя в этом чемпионате и несмотря на лидерство в чемпионате, рискует потерять чемпионство в случае неутешительных результатов. В активе клуба 51 балл, что всего на один пункт больше, чем у «Динамо» и «Краснодара». В случае потери очков, клуб из Санкт-Петербурга с большой вероятностью потеряет лидерство за два тура до конца сезона. В прошлом матче кубка страны «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1), а в РПЛ не смог переиграть на выезде «Факел» (1:1).
ЦСКА не смог навязать борьбу лидеров и в конце сезона в клубе возможны серьезные изменения. Перед стартом очередного тура «армейцы» идут на восьмом месте с 39 баллами и подняться выше пятой ступеньки даже в идеальном случае не смогут. Тем не менее, отобрав очки у чемпиона России последних лет, гости, возможно, смогли бы помочь «родиться» новому чемпиону. В прошлом туре ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» (2:2), а ранее на выезде проиграл «Балтике» (1:3).
Информация для ставок
- Шесть последних матчей «Зенита» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- ЦСКА проиграл только одну встречу на выезде из пяти последних
- Три последних матча между клубами в основное время завершились вничью
- Четыре из шести последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Зенит» в последнее время тяжело играет с ЦСКА, но на этот раз матч слишком важный и ответственный. Предполагаем, что клуб из культурной столицы России одержит победу в 1-2 мяча и останется лидером РПЛ. Сделать ставку на «Зенит» можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.