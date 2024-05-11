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«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (11.05.2024)

вчера, 09:18
ЦСКА (Москва)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. Рискнуть на триумф гостей можно по 5.91, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.98, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Зенит» теряет неприлично много очков для себя в этом чемпионате и несмотря на лидерство в чемпионате, рискует потерять чемпионство в случае неутешительных результатов. В активе клуба 51 балл, что всего на один пункт больше, чем у «Динамо» и «Краснодара». В случае потери очков, клуб из Санкт-Петербурга с большой вероятностью потеряет лидерство за два тура до конца сезона. В прошлом матче кубка страны «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1), а в РПЛ не смог переиграть на выезде «Факел» (1:1).

ЦСКА не смог навязать борьбу лидеров и в конце сезона в клубе возможны серьезные изменения. Перед стартом очередного тура «армейцы» идут на восьмом месте с 39 баллами и подняться выше пятой ступеньки даже в идеальном случае не смогут. Тем не менее, отобрав очки у чемпиона России последних лет, гости, возможно, смогли бы помочь «родиться» новому чемпиону. В прошлом туре ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» (2:2), а ранее на выезде проиграл «Балтике» (1:3).

Информация для ставок

  • Шесть последних матчей «Зенита» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • ЦСКА проиграл только одну встречу на выезде из пяти последних
  • Три последних матча между клубами в основное время завершились вничью
  • Четыре из шести последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Зенит» в последнее время тяжело играет с ЦСКА, но на этот раз матч слишком важный и ответственный. Предполагаем, что клуб из культурной столицы России одержит победу в 1-2 мяча и останется лидером РПЛ. Сделать ставку на «Зенит» можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:26
Понятное дело, что питерцы фавориты и победа в этом поединке нужна Зениту как воздух. И скорее всего подопечные Сергея Семака с задачей справятся, обыграв принципиального соперника из Москвы при поддержке родных трибун. И против ставки П1 вообще ничего не имею, она логичная и должна залетать. Но останавливаю свой выбор не на ней только потому, что текст бы получился унылым и пустым. Ведь у нас в пользу победы Зенита всего два аргумента - питерцы банально сильнее армейцев и фактор домашнего поля. Больше писать было бы по сути нечего. А вот относительно ставки "Обе забьют", как по мне, получилось неплохо порассуждать. В пяти крайних турах РПЛ обе команды всего по разу сыграли на ноль, что говорит об уязвимости их оборонительных линий. Не так давно соперники разошлись миром в рамках кубка страны (1-1), с таким же счётом закончился матч ЦСКА и Зенита в первом круге чемпионата. Думаю, что и сейчас как минимум раз армейцы хозяевам забьют, но в итоге скорее всего проиграют 1-2 или 1-3. Мой прогноз - ОЗ.
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