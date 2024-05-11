«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (11.05.2024)

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вчера, 09:18

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. Рискнуть на триумф гостей можно по 5.91, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.98, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Зенит» теряет неприлично много очков для себя в этом чемпионате и несмотря на лидерство в чемпионате, рискует потерять чемпионство в случае неутешительных результатов. В активе клуба 51 балл, что всего на один пункт больше, чем у «Динамо» и «Краснодара». В случае потери очков, клуб из Санкт-Петербурга с большой вероятностью потеряет лидерство за два тура до конца сезона. В прошлом матче кубка страны «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1), а в РПЛ не смог переиграть на выезде «Факел» (1:1).

ЦСКА не смог навязать борьбу лидеров и в конце сезона в клубе возможны серьезные изменения. Перед стартом очередного тура «армейцы» идут на восьмом месте с 39 баллами и подняться выше пятой ступеньки даже в идеальном случае не смогут. Тем не менее, отобрав очки у чемпиона России последних лет, гости, возможно, смогли бы помочь «родиться» новому чемпиону. В прошлом туре ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» (2:2), а ранее на выезде проиграл «Балтике» (1:3).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Зенита» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

ЦСКА проиграл только одну встречу на выезде из пяти последних

проиграл только одну встречу на выезде из пяти последних Три последних матча между клубами в основное время завершились вничью

Четыре из шести последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз