«Тобол» — «Базель». Прогноз на матч Лиги Конференций (03.08.2023)

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вчера, 17:38

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 2.15. Поверить в успех «Тобола» можно по коэффициенту 3.3. На ничейный результат в этой встрече любой игрок может сделать ставку по коэффициенту 3.55.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и составляет 1.95.

Форма команд

Представитель Казахстана в первом выездном матче сделал очень серьезную заявку на проход в следующий этап против довольно известной команды в Европы. В ответном поединке «Тоболу» прежде всего стоит спокойно играть и не скатываться в оборону все игровое время. В первой встрече коллектив одержал победу над «Базелем» в Швейцарии (3:1), а в чемпионате одолел на своем поле «Окжетпес» (2:0).

«Базель» провалил первый поединок квалификации против скромного соперника из Казахстана и теперь команде придется очень постараться, чтобы отыграть упущенное преимущество. В чемпионате коллектив только стартовал и возможно на нем сказывается недостаток игровой практики. Если гости не смогут отыграть два мяча на чужом стадионе, еврокубки для них закончатся в августе. В прошлом туре чемпионата «Базель» разгромил на своем поле «Винтертур» (5:2).

Информация для ставок

«Тобол» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Базеля» завершились исходом «обе забьют»

Восемь последних поединков «Базеля» на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Оба клуба готовы приложить максимум усилий, чтобы пробиться в следующий этап и гостям по силу одержать победу, но хватит ли ее, чтобы сравнять счет неизвестно. Предлагаем сделать ставку на победу «Базеля» букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25.