«Тобол» — «Базель». Прогноз на матч Лиги Конференций (03.08.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 2.15. Поверить в успех «Тобола» можно по коэффициенту 3.3. На ничейный результат в этой встрече любой игрок может сделать ставку по коэффициенту 3.55.
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и составляет 1.95.
Форма команд
Представитель Казахстана в первом выездном матче сделал очень серьезную заявку на проход в следующий этап против довольно известной команды в Европы. В ответном поединке «Тоболу» прежде всего стоит спокойно играть и не скатываться в оборону все игровое время. В первой встрече коллектив одержал победу над «Базелем» в Швейцарии (3:1), а в чемпионате одолел на своем поле «Окжетпес» (2:0).
«Базель» провалил первый поединок квалификации против скромного соперника из Казахстана и теперь команде придется очень постараться, чтобы отыграть упущенное преимущество. В чемпионате коллектив только стартовал и возможно на нем сказывается недостаток игровой практики. Если гости не смогут отыграть два мяча на чужом стадионе, еврокубки для них закончатся в августе. В прошлом туре чемпионата «Базель» разгромил на своем поле «Винтертур» (5:2).
Информация для ставок
- «Тобол» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Базеля» завершились исходом «обе забьют»
- Восемь последних поединков «Базеля» на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Оба клуба готовы приложить максимум усилий, чтобы пробиться в следующий этап и гостям по силу одержать победу, но хватит ли ее, чтобы сравнять счет неизвестно. Предлагаем сделать ставку на победу «Базеля» букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25.