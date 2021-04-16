«Торино» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (18.04.2021)

В 31-м туре Серии А «Рома» приедет в гости к «Торино». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот интересный и непредсказуемый матч.
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завтра, 19:00
Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Рому», ставки на победу которой принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.14. Рискнуть и поставить на успех «Торино» можно за 3.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.7.
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2,5 забитых мячей составил 1.64, а низовой исход ТМ 2,5 можно взять по коэффициенту 2.35.
Форма команд
«Рома» несколько дней назад прошла в полуфинал Лиги Европы, обыграв по сумме двух матчей «Аякс» (2:1,1:1). Подопечные Пауло Фонсеки имеют хорошие шансы побороться за этот трофей, в Серии А у клуба не все хорошо. Команда идет на седьмом месте и отстает от зоны Лиги чемпионов на 7 очков перед началом 31-го тура. Последние два матча «Ромы» в чемпионате завершились победой над «Болоньей» и ничьей с «Сассуоло» (2:2).
«Торино» очень близко находится к зоне вылета и рискует покинуть Серию А по окончании сезона. Команда имеет на одну сыгранную игру меньше, чем соперники. Однако, чтобы чувствовать себя в безопасности, коллектив обязан набирать очки в ближайших матчах. В прошлом туре «Торино» выиграл у «Удинезе» (1:0), а немного ранее сыграл вничью с «Ювентусом» (2:2).
Информация для ставок
- «Рома» выиграла пять из десяти последних выездных матчей
- Семь из десяти домашних матчей «Торино» закончились ничейным результатом
- «Рома» выиграла пять из шести последних матчей против клуба из Турина
- Три из четырех последних встреч клубов завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Оба коллектива рассчитывают на очки, поэтому не будут сильно рисковать в первой половине матча. Предполагаем, что команды не выявят победителя в этом матче. Сделать ставку на ничейный результат можно по коэффициенту 3.7 в букмекерской конторе Мелбет.
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