ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Торино» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (18.04.2021)

вчера, 22:43

В 31-м туре Серии А «Рома» приедет в гости к «Торино». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот интересный и непредсказуемый матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.453.642.18
Лига Ставок 3.35 3.60 2.17
Фонбет 3.35 3.65 2.10
Мелбет 3.50 3.72 2.16
1XBET 3.50 3.72 2.16
BetBoom 3.36 3.61 2.18

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Рому», ставки на победу которой принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.14. Рискнуть и поставить на успех «Торино» можно за 3.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2,5 забитых мячей составил 1.64, а низовой исход ТМ 2,5 можно взять по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Рома» несколько дней назад прошла в полуфинал Лиги Европы, обыграв по сумме двух матчей «Аякс» (2:1,1:1). Подопечные Пауло Фонсеки имеют хорошие шансы побороться за этот трофей, в Серии А у клуба не все хорошо. Команда идет на седьмом месте и отстает от зоны Лиги чемпионов на 7 очков перед началом 31-го тура. Последние два матча «Ромы» в чемпионате завершились победой над «Болоньей» и ничьей с «Сассуоло» (2:2).

«Торино» очень близко находится к зоне вылета и рискует покинуть Серию А по окончании сезона. Команда имеет на одну сыгранную игру меньше, чем соперники. Однако, чтобы чувствовать себя в безопасности, коллектив обязан набирать очки в ближайших матчах. В прошлом туре «Торино» выиграл у «Удинезе» (1:0), а немного ранее сыграл вничью с «Ювентусом» (2:2).

Информация для ставок

  • «Рома» выиграла пять из десяти последних выездных матчей
  • Семь из десяти домашних матчей «Торино» закончились ничейным результатом
  • «Рома» выиграла пять из шести последних матчей против клуба из Турина
  • Три из четырех последних встреч клубов завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба коллектива рассчитывают на очки, поэтому не будут сильно рисковать в первой половине матча. Предполагаем, что команды не выявят победителя в этом матче. Сделать ставку на ничейный результат можно по коэффициенту 3.7 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Фрайбург» — «Шальке».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.32 1.67 1.84 2.01
Лига Ставок 2.30 1.63 1.83 1.99
Мелбет 2.39 1.68
1XBET 3.54 1.26 2.39 1.68 1.83 1.98
BetBoom 3.89 1.28 2.31 1.65 1.83 2.04
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:03
Рома не проиграет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100