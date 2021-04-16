«Торино» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (18.04.2021)

1618602220

вчера, 22:43

В 31-м туре Серии А «Рома» приедет в гости к «Торино». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот интересный и непредсказуемый матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Рому», ставки на победу которой принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.14. Рискнуть и поставить на успех «Торино» можно за 3.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2,5 забитых мячей составил 1.64, а низовой исход ТМ 2,5 можно взять по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Рома» несколько дней назад прошла в полуфинал Лиги Европы, обыграв по сумме двух матчей «Аякс» (2:1,1:1). Подопечные Пауло Фонсеки имеют хорошие шансы побороться за этот трофей, в Серии А у клуба не все хорошо. Команда идет на седьмом месте и отстает от зоны Лиги чемпионов на 7 очков перед началом 31-го тура. Последние два матча «Ромы» в чемпионате завершились победой над «Болоньей» и ничьей с «Сассуоло» (2:2).

«Торино» очень близко находится к зоне вылета и рискует покинуть Серию А по окончании сезона. Команда имеет на одну сыгранную игру меньше, чем соперники. Однако, чтобы чувствовать себя в безопасности, коллектив обязан набирать очки в ближайших матчах. В прошлом туре «Торино» выиграл у «Удинезе» (1:0), а немного ранее сыграл вничью с «Ювентусом» (2:2).

Информация для ставок

«Рома» выиграла пять из десяти последних выездных матчей

Семь из десяти домашних матчей «Торино» закончились ничейным результатом

«Рома» выиграла пять из шести последних матчей против клуба из Турина

Три из четырех последних встреч клубов завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба коллектива рассчитывают на очки, поэтому не будут сильно рисковать в первой половине матча. Предполагаем, что команды не выявят победителя в этом матче. Сделать ставку на ничейный результат можно по коэффициенту 3.7 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Фрайбург» — «Шальке».