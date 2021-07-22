«Торпедо» Москва — «Алания». Прогноз на матч ФНЛ (24.07.2021)

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вчера, 22:24

Второй по силе дивизион России возвращается к футболу. Команды готовятся к третьему туру. На очереди поединок «Торпедо» — «Алания». Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Торпедо». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 2.90 и на победу гостей за 2.80.

Форма команд

«Торпедо» провел два матча в новом сезоне. Команда выиграла эти два поединка и пропустила лишь один мяч. Клуб разгромил «Спартак-2» со счетом 5:0 и обыграл «Кубань» — 2:1. «Торпедо» выглядит очень интересно, это один из тех клубов, который может замахнуться на золото в нынешнем сезоне. Команда хорошо играет в атаку, это можно было увидеть еще во время товарищеских матчей.

«Алания» также неплохо стартовала в нынешнем сезоне. Команда сыграла вничью 1:1 с «КАМАЗом», а также обыграла молодежку «Краснодара» со счетом 3:1. «Алания» неплохо выглядела в товарищеских матчах, клубу удалось обыграть нескольких своих соперников.

Информация для ставок

«Алания» выиграла пять поединков из последних десяти во всех турнирах

«Торпедо» выиграл три поединка кряду

«Алания» забила шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на поединок — гол с 61-й по 75-ю минуту матча по коэффициенту 2.60.

Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Локомотива» в матче с «Берое».