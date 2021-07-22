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«Торпедо» Москва — «Алания». Прогноз на матч ФНЛ (24.07.2021)

вчера, 22:24

Второй по силе дивизион России возвращается к футболу. Команды готовятся к третьему туру. На очереди поединок «Торпедо» — «Алания». Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Торпедо». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 2.90 и на победу гостей за 2.80.

Форма команд

«Торпедо» провел два матча в новом сезоне. Команда выиграла эти два поединка и пропустила лишь один мяч. Клуб разгромил «Спартак-2» со счетом 5:0 и обыграл «Кубань» — 2:1. «Торпедо» выглядит очень интересно, это один из тех клубов, который может замахнуться на золото в нынешнем сезоне. Команда хорошо играет в атаку, это можно было увидеть еще во время товарищеских матчей.

«Алания» также неплохо стартовала в нынешнем сезоне. Команда сыграла вничью 1:1 с «КАМАЗом», а также обыграла молодежку «Краснодара» со счетом 3:1. «Алания» неплохо выглядела в товарищеских матчах, клубу удалось обыграть нескольких своих соперников.

Информация для ставок

  • «Алания» выиграла пять поединков из последних десяти во всех турнирах
  • «Торпедо» выиграл три поединка кряду
  • «Алания» забила шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на поединок — гол с 61-й по 75-ю минуту матча по коэффициенту 2.60.

Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Локомотива» в матче с «Берое».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.55 1.49 1.82 2.01 1.43 2.76
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Все комментарии
qms58gmgqu6j
qms58gmgqu6j
вчера в 23:03
Торпедо (Москва) одержит победу.
nnakme4paaum
nnakme4paaum
вчера в 22:43
«Торпедо» Москва выиграет матч.
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