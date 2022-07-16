«Торпедо» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (17.07.2022)

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16 июля 2022, 10:20

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сочи». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.97. Победа «Торпедо» оценивается по 3.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Торпедо» спустя много лет возвращается в РПЛ , что стало большой радостью для большого количества поклонников этого клуба. Команда ставит перед собой задачу закрепиться в главном дивизионе страны и по возможности создавать конкуренцию каждому сопернику. Первый матч коллектив проведет сразу против вице-чемпиона России. В двух товарищеских матчах за последнее время «Торпедо» проиграл «Факелу» (1:2) и оказался сильнее « СКА -Хабаровск» (3:1).

«Сочи» провел очень мощный прошлый сезон и завоевал серебряные медали РПЛ . К сожалению, по причинам далеким от футбола, коллектив не сможет представить страну в Лиге Чемпионов, однако футболисты настроены повторить прошлогодний успех и закончить чемпионат в первой тройке. В прошлой товарищеской игре «Сочи» сыграл вничью с «Химками» (0:0), а ранее уступил на своем поле ЦСКА (1:2).

Информация для ставок

«Торпедо» проиграл только один матч из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Сочи» завершились исходом «обе забьют»

«Сочи» уступил только в одной встрече из десяти последних на выезде

Прогноз