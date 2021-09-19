«Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (19.09.2021)

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сегодня, 13:41

«Тоттенхэм» примет «Челси» в рамках очередного тура АПЛ . Этот поединок запланирован на 19 сентября 2021 года и состоится в 18:30 по Москве. «Тоттенхэм» в этом сезоне выступает с новым тренером, который покинул «Вулверхэмптон», пока португальский специалист справляется неплохо, но у «Челси» слишком грозный состав и победить здесь будет очень сложно. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Челси». Поставить на победу «синих» можно по коэффициенту 1.72. Также можно поставить на ничейный исход по коэффициенту 3.90 и на победу хозяев по коэффициенту 5.00.

Форма команд

«Тоттенхэм» с новым тренером стартовал очень неплохо в АПЛ . Команда в четырех турах набрала девять баллов. У клуба из Северного Лондона три победы, ни одного ничейного исхода и одно поражение. Команда забила три мяча и пропустила три гола. Примечательно, что «шпоры» три матча кряду не проигрывали и забивали только по одному мячу, при этом команда не пропускала, но в четвертом туре «Тоттенхэм» проиграл со счетом 0:3. Поражение клубу нанес «Кристал Пэлас».



«Челси», как и ожидалось, стартовал очень хорошо в АПЛ . Команда набрала десять пунктов и расположилась на второй строчке в турнирной таблице. В активе команды Томаса Тухеля три победы и ничья. «Синие» забили девять голов и пропустили один мяч. В последних играх «Челси» выглядит очень хорошо. На днях команда обыграла «Зенит» в Лиге чемпионов, а теперь хочет пополнить баланс набранных очков в АПЛ .

Информация для ставок

«Челси» не проигрывает 12 игр кряду

«Тоттенхэм» выиграл три матча из последних пяти

«Челси» забил 20 голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Челси» сносит всех на своем пути, но и «Тоттенхэм» может похвастаться хорошей формой. Клуб из Северного Лондона наладил игру в защите и теперь выдает хорошие матчи. Стоит ожидать, что «шпоры» смогут зацепиться как минимум за один балл в этом матче. Можно присмотреться к ставке на ничью или победу «Тоттенхэма» по коэффициенту 2.12.