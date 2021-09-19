«Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (19.09.2021)

«Тоттенхэм» примет «Челси» в рамках очередного тура АПЛ. Этот поединок запланирован на 19 сентября 2021 года и состоится в 18:30 по Москве. «Тоттенхэм» в этом сезоне выступает с новым тренером, который покинул «Вулверхэмптон», пока португальский специалист справляется неплохо, но у «Челси» слишком грозный состав и победить здесь будет очень сложно. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.
|
- : -
сегодня, 18:30
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Челси». Поставить на победу «синих» можно по коэффициенту 1.72. Также можно поставить на ничейный исход по коэффициенту 3.90 и на победу хозяев по коэффициенту 5.00.
Форма команд
«Тоттенхэм» с новым тренером стартовал очень неплохо в АПЛ. Команда в четырех турах набрала девять баллов. У клуба из Северного Лондона три победы, ни одного ничейного исхода и одно поражение. Команда забила три мяча и пропустила три гола. Примечательно, что «шпоры» три матча кряду не проигрывали и забивали только по одному мячу, при этом команда не пропускала, но в четвертом туре «Тоттенхэм» проиграл со счетом 0:3. Поражение клубу нанес «Кристал Пэлас».
«Челси», как и ожидалось, стартовал очень хорошо в АПЛ. Команда набрала десять пунктов и расположилась на второй строчке в турнирной таблице. В активе команды Томаса Тухеля три победы и ничья. «Синие» забили девять голов и пропустили один мяч. В последних играх «Челси» выглядит очень хорошо. На днях команда обыграла «Зенит» в Лиге чемпионов, а теперь хочет пополнить баланс набранных очков в АПЛ.
Информация для ставок
- «Челси» не проигрывает 12 игр кряду
- «Тоттенхэм» выиграл три матча из последних пяти
- «Челси» забил 20 голов в последних пяти матчах
Прогноз
«Челси» сносит всех на своем пути, но и «Тоттенхэм» может похвастаться хорошей формой. Клуб из Северного Лондона наладил игру в защите и теперь выдает хорошие матчи. Стоит ожидать, что «шпоры» смогут зацепиться как минимум за один балл в этом матче. Можно присмотреться к ставке на ничью или победу «Тоттенхэма» по коэффициенту 2.12.