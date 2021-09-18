ЦСКА — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.09.2021)

Восьмой тур РПЛ подарит нам московское дерби, где ЦСКА попытается сломить на своем стадионе сопротивление «Спартака». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.
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20 сентября 2021, 19:30
понедельник
Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение хозяевам, предлагая коэффициент на их победу – 2.5. Поверить в успех «Спартака» можно по коэффициенту 2.75. На ничейный результат в этой встрече любой игрок может сделать ставку по коэффициенту 3.45
Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.91. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 1.95.
Форма команд
ЦСКА не может обрести стабильность, поэтому после семи туров чемпионата России команда находится в середине турнирной таблицы. Тренерский штаб на данный момент не может определиться с тактикой, каждый матч пробуя новые варианты, что иногда сказывается на результатах. Матчи клуба со «Спартаком» всегда очень принципиальны, независимо от турнирного положения команд. В прошлом туре ЦСКА сыграл вничью с «Арсеналом» из Тулы (2:2), а ранее команда уступила в товарищеской встрече «Локомотиву» (1:2).
«Спартак» в очередной раз огорчил своих болельщиков и руководство в еврокубках, а поэтому атмосфера в коллективе не самая лучшая. Также команда неважно выступает и в РПЛ, что подтверждает девятое место в турнирной таблице.
Кресло главного тренера под Виторией шатается все сильнее, поэтому в ближайших матчах тренеру необходимо только побеждать. В матче Лиги Европы «Спартак» уступил «Легии» (0:1), а ранее команда обыграла на своем поле «Химки» в чемпионате России (3:1).
Информация для ставок
• Пять из семи последних матчей ЦСКА закончились тоталом больше 2.5 мячей
• Три из пяти последних встреч между клубами закончились исходом «обе забьют»
• Четыре последних выездных матча «Спартака» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
• ЦСКА выиграл три из четырех последних матчей со «Спартаком» на своем поле
Прогноз
«Спартак» находится не в лучших физических кондициях, матч на стадионе своего принципиального соперника обещает быть очень сложным. Сделать ставку на победу ЦСКА можно по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Мелбет. Предполагаем минимальную победу «армейцев» в этой встрече.
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