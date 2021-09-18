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ЦСКА — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.09.2021)

сегодня, 18:49
00:00 / 00:00

Восьмой тур РПЛ подарит нам московское дерби, где ЦСКА попытается сломить на своем стадионе сопротивление «Спартака». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Россия. Премьер-Лига 2021/2022
ЦСКА
Спартак
- : -
20 сентября 2021, 19:30
понедельник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.483.502.96
Фонбет 2.55 3.65 2.80
Мелбет 2.51 3.64 2.92

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение хозяевам, предлагая коэффициент на их победу – 2.5. Поверить в успех «Спартака» можно по коэффициенту 2.75. На ничейный результат в этой встрече любой игрок может сделать ставку по коэффициенту 3.45

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.91. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 1.95.

Форма команд

ЦСКА не может обрести стабильность, поэтому после семи туров чемпионата России команда находится в середине турнирной таблицы. Тренерский штаб на данный момент не может определиться с тактикой, каждый матч пробуя новые варианты, что иногда сказывается на результатах. Матчи клуба со «Спартаком» всегда очень принципиальны, независимо от турнирного положения команд. В прошлом туре ЦСКА сыграл вничью с «Арсеналом» из Тулы (2:2), а ранее команда уступила в товарищеской встрече «Локомотиву» (1:2).

«Спартак» в очередной раз огорчил своих болельщиков и руководство в еврокубках, а поэтому атмосфера в коллективе не самая лучшая. Также команда неважно выступает и в РПЛ, что подтверждает девятое место в турнирной таблице.

Кресло главного тренера под Виторией шатается все сильнее, поэтому в ближайших матчах тренеру необходимо только побеждать. В матче Лиги Европы «Спартак» уступил «Легии» (0:1), а ранее команда обыграла на своем поле «Химки» в чемпионате России (3:1).

Информация для ставок

• Пять из семи последних матчей ЦСКА закончились тоталом больше 2.5 мячей
• Три из пяти последних встреч между клубами закончились исходом «обе забьют»
• Четыре последних выездных матча «Спартака» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
ЦСКА выиграл три из четырех последних матчей со «Спартаком» на своем поле

Прогноз

«Спартак» находится не в лучших физических кондициях, матч на стадионе своего принципиального соперника обещает быть очень сложным. Сделать ставку на победу ЦСКА можно по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Мелбет. Предполагаем минимальную победу «армейцев» в этой встрече.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.94 1.44 1.97 1.92 1.55 2.57
Мелбет 2.04 1.91
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 21:16
Команды как-нибудь сыграют
khingan
khingan
сегодня в 20:57
Я знаю точно прогноз на матч этих .... команд. Обе проиграют.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 20:43
Надо верить в Федуна и Зарему!
Сп62
Сп62
сегодня в 20:31
Сегодня при Руе я в Спартак не верю.
протон
протон
сегодня в 20:09
Могу сказать одно, проиграй спартак , то уволить могут Руя
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 20:07
Прогноз уже сделал Червиченко!
Червиченко о матче ЦСКА — «Спартак»: «Будет по принципу „игра была равна…“»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1281088/chervichenko-andrey
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ 6ed8nz3bv93s (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 19:06
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