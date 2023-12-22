«Тоттенхэм» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (23.12.2023)

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вчера, 14:20

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Тоттенхэма» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.8. Ничейный результат котируется по 4.3, а победа «ирисок» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.1.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.87. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.93. Ставка на «обе забьют» составляет 1.55.

Форма команд

«Тоттенхэм» смог исправить результаты после ряда неудач, но теперь придется догонять ушедших в отрыв лидеров. «Шпоры» занимают шестое место и набрали 33 очка, что на шест пунктов меньше, чем у идущего первым «Арсенала». На своем поле лондонцы постараются не терять очки с нестабильным «Эвертоном» и не отставать от прямых конкурентов. Два последних матча «Эвертона» завершились победами над «Ноттингем Форест» (2:0) и «Ньюкасл Юнайтед» (4:1).

«Эвертон» имеет серию побед в АПЛ и старается выбираться все дальше со дна турнирной таблицы АПЛ . Сейчас клуб из Ливерпуля идет уже на 16 место с 16 баллами и на семь пунктов опережает зону вылета. Гости будут рады любым набранным очкам на поле такого серьезного соперника как «шпоры». В прошлой игре «Эвертон» покинул кубок английской лиги, проиграв «Фулхэму» (1:2, по пенальти), а в чемпионате оказался сильнее «Бернли» (2:0).

Информация для ставок

«Тоттенхэм» забивает на своем поле в 15 последних поединках

«Эвертон» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Команды трижды играли вничью за последние пять личных встреч

«Эвертон» проиграл в Лондоне три из четырех последних матчей

Прогноз

В этом поединке предлагаем полностью опереться на статистику личных встреч и поставить на победу «Тоттенхэма» на своем стадионе. Сделать это можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.