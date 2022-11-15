Албания – Италия. Прогноз на товарищеский матч (16.11.2022)

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вчера, 10:59

Ставки букмекеров

Эксперты видят сборную Италии очевидным фаворитом этой встречи. Ставки на победу гостей принимаются по коэффициенту 1.49, сыграть ничью можно по цене 4.44, а победа Албании идет по котировке 8.30.

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также склоняются к низовому исходу в этом матче. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.72, ТБ (2,5) – 2.07.

Форма команд

Албания заняла третье место в отборочном цикле чемпионата мира, не сумев попасть на турнир в Катар. В десяти матчах группы сборная одержала шесть побед и потерпела четыре поражения, отстав от второй строчки на два очка.

Последний матч албанская сборная провела 9 ноября, сыграв товарищеский поединок против катарской команды, в котором было зафиксировано поражение с минимальным счетом (0:1).

Италия тоже пролетела мимо ЧМ -2022. Команда неожиданно проиграла Северной Македонии в полуфинале стыковых поединков (0:1). В очередном розыгрыше Лиги Наций УЕФА итальянская сборная стала победителем третьего квартета, получив право сыграть в плей-офф турнира.

Информация для ставок

Ставка ТМ(2,5) прошла в 3 очных встречах сборных

Албания не забивала голы в 3 поединках против Италии

Италия выиграла 3 матча против сборной Албании

Прогноз

Мы считаем, что Албания и Италия проведут очередной низовой матч. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.