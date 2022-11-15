Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболТоварищеские матчи. Сборные 2022

Албания – Италия. Прогноз на товарищеский матч (16.11.2022)

вчера, 10:59
Сборная Италии

Ставки букмекеров

Эксперты видят сборную Италии очевидным фаворитом этой встречи. Ставки на победу гостей принимаются по коэффициенту 1.49, сыграть ничью можно по цене 4.44, а победа Албании идет по котировке 8.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle8.094.161.46
Лига Ставок 7.40 4.10 1.49
Мелбет 8.30 4.44 1.49
1XBET 8.60 4.54 1.47

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также склоняются к низовому исходу в этом матче. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.72, ТБ(2,5) – 2.07.

Форма команд

Албания заняла третье место в отборочном цикле чемпионата мира, не сумев попасть на турнир в Катар. В десяти матчах группы сборная одержала шесть побед и потерпела четыре поражения, отстав от второй строчки на два очка.

Последний матч албанская сборная провела 9 ноября, сыграв товарищеский поединок против катарской команды, в котором было зафиксировано поражение с минимальным счетом (0:1).

Италия тоже пролетела мимо ЧМ-2022. Команда неожиданно проиграла Северной Македонии в полуфинале стыковых поединков (0:1). В очередном розыгрыше Лиги Наций УЕФА итальянская сборная стала победителем третьего квартета, получив право сыграть в плей-офф турнира.

Информация для ставок

  • Ставка ТМ(2,5) прошла в 3 очных встречах сборных
  • Албания не забивала голы в 3 поединках против Италии
  • Италия выиграла 3 матча против сборной Албании

Прогноз

Мы считаем, что Албания и Италия проведут очередной низовой матч. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.36 1.61 1.72 2.15
Лига Ставок 2.36 1.57 1.72 2.09 1.37 3.00
Мелбет 1.77 2.22
1XBET 1.79 2.19
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:01
Италия фаворит этого матча, НО.... иногда косячут
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 