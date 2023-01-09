«Труа» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (11.01.2023)

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вчера, 22:14

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Марселя» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.65. Ничейный результат котируется по 4.05, а победа «Труа» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.73. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.7.

Форма команд

«Труа» только в прошлом туре Лиги 1 смог прервать свою неприятную серию без побед и набрать важные три балла. Это помогло команде подняться на 13 место с 18 очками и немного отдалиться от зоны вылета, в которую попадать не хочет никто. В матче с «Марселем» даже ничья стала бы хорошим результатом для хозяев. В матче кубка Франции «Труа» уступил на выезде «Лиллю» (0:2), а ранее в чемпионате команда одолела «Страсбур» (3:2).

«Марсель» показывает стабильные результаты в последних матчах чемпионата Франции и вполне заслуженно занимает третью строчку в турнирной таблице. В активе команды 36 очков, а отставание от «Ланса» составляет четыре пункта. Для гостей очень важно выиграть предстоящий матч чтобы продолжать борьбу как минимум за второе место на данном отрезке сезона. В прошлой игре Лиги 1 «Марсель» обыграл на выезде «Монпелье» (2:1), а в кубке страны переиграл «Йер» (2:0).

Информация для ставок

«Марсель» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

Шесть домашних матчей «Труа» за последнее время закончились ничейным результатом

«Марсель» выиграл три из пяти последних поединков с «Труа» при двух ничьих

Прогноз

«Марсель» крайне мотивирован на этот и следующие поединки, поэтому предполагаем, что больших проблем у гостей в этой встрече не возникнет. Сделать ставку на их победу можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.