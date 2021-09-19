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«Труа» — «Мопнелье». Прогноз на матч Лиги 1 (19.09.2021)

сегодня, 13:49

В шестом туре чемпионата Франции сыграют «Труа» и «Монпелье». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на поединок, который состоится 19 сентября 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.433.603.01
Фонбет 2.30 3.70 2.90
Мелбет 2.51 3.52 3.01
1XBET 2.34 3.88 3.02
BetBoom 2.29 3.64 2.95

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Бетсити предложены такие ставки на эту игру: победа «Труа» идет по коэффициенту 2.48, за ничью предложена котировка 3.64, а победа «Монпелье» оценивается по коэффициенту 2.77. Аналитики также считают, что команды порадуют забитыми голами. Заключить пари на ТБ(2,5) мячей можно по коэффициенту 1.79, ТМ(2,5) – 2.14.

Форма команд

В прошлом туре чемпионата Франции футболисты «Труа» одержали первую победу в сезоне. Команде удалось победить в гостях «Метц» со счетом 2:0, что дало ей возможность подняться на 14-е место в турнирной таблице. Прежде «Труа» неудачно начал сезон, проиграв «Клермону» (0:2), ПСЖ (1:2) и «Монако» (1:2). Также команда разделила очки в гостевом противостоянии со «Страсбуром» (1:1).

«Монепелье» к шестому туру чемпионата Франции подходит на девятом месте рейтинга. У «паладинов» есть две победы, которые они взяли в играх с «Лорьяном» (3:1) и «Сент-Этьеном» (2:0). Неудачно в этом сезоне «Монпелье» провел встречи с «Лиллем» (1:2) и «Марселем» (2:3). Помимо этого команда разделила очки с «Реймсом» (3:3).

Информация для ставок

  • В 5 прошлых гостевых матчах «Монпелье» прошла ставка ТБ(2,5)
  • «Монпелье» не проигрывал в 8 предыдущих матчах с «Труа»
  • «Монпелье» забивал минимум 2 гола в 5 из 6 последних поединков лиги

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку «обе забьют – да», которая в БК Бетсити идет по коэффициенту 1.60. «Труа» забивал в обоих домашних поединках, а у «Монпелье» этот исход прошел в двух гостевых матчах лиги.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.17 1.76 1.69 2.28
Мелбет 2.33 1.71
1XBET 2.26 1.72
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