«Тулуза» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (21.04.2024)

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сегодня, 16:44

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам нынешней встречи. На победу «Тулузы» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.55. Ничейный результат котируется по 3.5, а победа «Марселя» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.35.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.98. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 1.75.

Форма команд

«Тулуза» зарекомендовала себя как типичный середняк Лиги 1 и даже немного успела пошуметь в Лиге Европы, но ее остановила «Бенфика». Сейчас команда занимает 11 место в чемпионате Франции и набрала 36 очков, отставая на три пункта от нынешнего соперника. В случае победы команды сравняются по очкам, что мотивирует хозяев еще больше. Два последних поединка «Тулузы» завершились выездной победой над «Ренном» (2:1) и ничьей со «Страссбуром» (0:0).

«Марсель» провалил сезон и в следующем футбольном году вероятно останется без еврокубков. Коллектив идет на 10 месте с 39 баллами и шансы сократить разрыв до шестого места очень невелики. В выездной игре с «Тулузой» гостям нужно побеждать и отрываться от преследователей. В прошлом туре проиграл «Лиллю» (1:3), но в Лиге Европы дошел уже до полуфинала, по серии пенальти обойдя «Бенфику» (2:0).

Информация для ставок

«Тулуза» проиграла только три поединка из десяти последних во всех турнирах

«Марсель» уступил в четырех выездных встречах подряд

«Тулуза» проиграла четыре из пяти последних поединков с «Марселем»

Три из пяти поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет вязким и сложным для обеих команд и вряд ли порадует зрителей забитыми мячами. Сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» можно по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Лига Ставок.