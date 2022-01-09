Тунис – Мали. Прогноз на матч КАН-2022 (12.01.2022)

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09 января 2022, 12:51

Ставки букмекеров

В этом противостоянии минимальные симпатии аналитиков на стороне номинальных хозяев. Букмекерская контора Фонбет предлагает поставить на победу сборной Туниса по коэффициенту 2.62. Заключить пари на ничью можно по котировке 2.83, а победа Мали оценивается в 3.10.

Также букмекер открыл линию результативности. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.44, ТБ (2,5) – 2.60.

Форма команд

Последние официальные матчи Тунис провел на Арабском Кубке. Там сборная добралась до финала турнира, где она уступила титул Алжиру, проиграв в дополнительных таймах со счетом 0:2.

Прежде сборная Туниса успешно выступила на втором этапе квалификации Чемпионата мира. В квартете, где также играли Экваториальная Гвинея, Замбия и Мавритания, тунисцы набрали 13 очков (четыре победы, одна ничья и одно поражение), завоевав первое место и путевку в следующий тур отборочного цикла.

Сборная Мали тоже успешно выступила в квалификационной группе ЧМ -2022 в Катаре. Команда одержала пять побед и одну ничью в группе, где ее соперниками были Уганда, Кения и Руанда. При этом защита малийцев в этих играх не допустила пропущенных голов, а атака команды за шесть матчей организовала 11 мячей.

Информация для ставок

В 5 прошлых очных встречах соперники одержали по две победы

Тунис и Мали обменивались голами в 3 из прошлых 4 очных матчей

Сборная Мали не уступала в шести предыдущих поединках – пять побед и одна ничья

Прогноз

В составах сборных Туниса и Мали достаточно квалифицированных футболистов, способных результативно играть в атаке. Кроме того, оппоненты в последних очных встречах стабильно забивали друг другу. Учитывая это, рекомендуем ставку «обе забьют – да», которая в БК Фонбет доступна по коэффициенту 2.10.