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Тунис – Мали. Прогноз на матч КАН-2022 (12.01.2022)

09 января 2022, 12:51

Ставки букмекеров

В этом противостоянии минимальные симпатии аналитиков на стороне номинальных хозяев. Букмекерская контора Фонбет предлагает поставить на победу сборной Туниса по коэффициенту 2.62. Заключить пари на ничью можно по котировке 2.83, а победа Мали оценивается в 3.10.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.552.833.23
Фонбет 2.70 2.85 3.00
Мелбет 2.61 2.79 3.18
1XBET 2.61 2.79 3.18
BetBoom 2.66 2.77 2.95

Также букмекер открыл линию результативности. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.44, ТБ(2,5) – 2.60.

Форма команд

Последние официальные матчи Тунис провел на Арабском Кубке. Там сборная добралась до финала турнира, где она уступила титул Алжиру, проиграв в дополнительных таймах со счетом 0:2.

Прежде сборная Туниса успешно выступила на втором этапе квалификации Чемпионата мира. В квартете, где также играли Экваториальная Гвинея, Замбия и Мавритания, тунисцы набрали 13 очков (четыре победы, одна ничья и одно поражение), завоевав первое место и путевку в следующий тур отборочного цикла.

Сборная Мали тоже успешно выступила в квалификационной группе ЧМ-2022 в Катаре. Команда одержала пять побед и одну ничью в группе, где ее соперниками были Уганда, Кения и Руанда. При этом защита малийцев в этих играх не допустила пропущенных голов, а атака команды за шесть матчей организовала 11 мячей.

Информация для ставок

  • В 5 прошлых очных встречах соперники одержали по две победы
  • Тунис и Мали обменивались голами в 3 из прошлых 4 очных матчей
  • Сборная Мали не уступала в шести предыдущих поединках – пять побед и одна ничья

Прогноз

В составах сборных Туниса и Мали достаточно квалифицированных футболистов, способных результативно играть в атаке. Кроме того, оппоненты в последних очных встречах стабильно забивали друг другу. Учитывая это, рекомендуем ставку «обе забьют – да», которая в БК Фонбет доступна по коэффициенту 2.10.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.68 2.19 1.40 2.91
Мелбет 1.40 2.81
1XBET 1.40 2.81
Все комментарии
38k4r3ucq9er
38k4r3ucq9er
09 января в 18:51
Тунис одержит победу.
2tant62z7fy8
2tant62z7fy8
09 января в 13:14
Тунис выиграет матч.
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