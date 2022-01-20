«Адана Демирспор» – «Фатих Карагюмрюк». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (22.01.2022)

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вчера, 14:46

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом встречи букмекеры здесь видят домашний коллектив. Поставить на победу «Адана Демирспора» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.95. Выбрать победу «Фатих Карагюмрюка» можно по коэффициенту 4. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.4.

Букмекеры также дают коэффициент 1.88 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 1.92 на ТМ 2.5. Сделать ставку на «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Адана Демирспор» в последнем туре побывал в гостях у «Коньяспора» и минимально проиграл со счетом (0:1). Матчем ранее коллектив сражался на своем поле с «Кайсериспором» и расписал с ним ничью (1:1). После 22 игр клуб расположился на седьмом месте в таблице с 34 очками в копилке.

«Фатих Карагюмрюк» набрал на четыре очка меньше, чем соперник и занимает на данном этапе сезона 12 место. Коллектив в последних двух встречах завоевал три очка, обыграв дома «Ризеспор» (2:0), а также уступив на выезде действующему чемпиону «Бешикташу» (0:1).

Информация для ставок

«Адана Демирспор» не проигрывает восемь домашних игр кряду (шесть побед и две ничьих)

«Фатих Карагюмрюк» выиграл лишь две из шести последних выездных встречи

Три из четырех минувших очных поединка завершились вничью

Четыре из пяти последних домашних матчей «Адана Демирспора» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды желают добыть три очка и будут очень осторожны у своих ворот, но без голов мы все равно не останемся. Предлагаем загрузить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8.