«Адана Демирспор» – «Фатих Карагюмрюк». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (22.01.2022)

Ставки букмекеров
Небольшим фаворитом встречи букмекеры здесь видят домашний коллектив. Поставить на победу «Адана Демирспора» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.95. Выбрать победу «Фатих Карагюмрюка» можно по коэффициенту 4. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.4.
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завтра, 16:00
Букмекеры также дают коэффициент 1.88 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 1.92 на ТМ 2.5. Сделать ставку на «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.8.
Форма команд
«Адана Демирспор» в последнем туре побывал в гостях у «Коньяспора» и минимально проиграл со счетом (0:1). Матчем ранее коллектив сражался на своем поле с «Кайсериспором» и расписал с ним ничью (1:1). После 22 игр клуб расположился на седьмом месте в таблице с 34 очками в копилке.
«Фатих Карагюмрюк» набрал на четыре очка меньше, чем соперник и занимает на данном этапе сезона 12 место. Коллектив в последних двух встречах завоевал три очка, обыграв дома «Ризеспор» (2:0), а также уступив на выезде действующему чемпиону «Бешикташу» (0:1).
Информация для ставок
- «Адана Демирспор» не проигрывает восемь домашних игр кряду (шесть побед и две ничьих)
- «Фатих Карагюмрюк» выиграл лишь две из шести последних выездных встречи
- Три из четырех минувших очных поединка завершились вничью
- Четыре из пяти последних домашних матчей «Адана Демирспора» закончились результатом «обе забьют»
Прогноз
Обе команды желают добыть три очка и будут очень осторожны у своих ворот, но без голов мы все равно не останемся. Предлагаем загрузить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8.