«Галатасарай» — «Сивасспор». Прогноз на матч Суперлиги Турции (01.05.2022)

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вчера, 14:25

Ставки букмекеров

«Галатасарай» котируется фаворитом грядущей встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.89, ничья в матче предлагается за 3.65, а победа «Сивасспора» за 4.00 в БК Фонбет.

Эксперты не ожидают много голов в игре. Ставка ТМ (2.5) продается по 1.87, а ТБ (2.5) по 1.93.

Форм команд

«Галатасарай» на нынешнем отрезке чемпионата занимает 12 место, набрав 47 очков. По ходу розыгрыша по 13 матчей завершились победами и поражениями, а в восьми поединках расписана «мировая». В последних пяти турах добыто два выигрыша и две встречи проиграно. Крайнее противостояние с «Алтайем» увенчалось триумфом (0:1).

«Сивасспор» к 35 туру расположился на 13 строчке в таблице, имея в активе 45 очков. В текущем розыгрыше клуб по 11 матчей завершил с позитивным и негативным для себя результатом, а 12 матчей закончил с равным счетом. Прошедшие пять туров запомнились команде двумя победами и ничьими, а один матч, в свою очередь, проигран. В крайней встрече с «Аланьяспор» добыто три очка (1:0).

Информация для ставок

«Сивасспор» не выиграл в 10 из 15 последних матчах в Суперлиге

«Галатасарай» в девяти из 15 последних матчах в Суперлиге забил менее 1.5 голов

«Галатасарай» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая тот факт, что команды являются прямыми конкурентами, а также историю их очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Сивасспор» забьет гол с коэффициентом 1.48 в БК Фонбет.