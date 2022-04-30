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«Галатасарай» — «Сивасспор». Прогноз на матч Суперлиги Турции (01.05.2022)

вчера, 14:25
Галатасарай - Сивасспор

Ставки букмекеров

«Галатасарай» котируется фаворитом грядущей встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.89, ничья в матче предлагается за 3.65, а победа «Сивасспора» за 4.00 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.943.724.06
Фонбет 1.40 4.50 6.90
Мелбет 1.97 3.74 4.00
1XBET 1.97 3.74 4.00
BetBoom 1.91 3.64 3.99

Эксперты не ожидают много голов в игре. Ставка ТМ (2.5) продается по 1.87, а ТБ (2.5) по 1.93.

Форм команд

«Галатасарай» на нынешнем отрезке чемпионата занимает 12 место, набрав 47 очков. По ходу розыгрыша по 13 матчей завершились победами и поражениями, а в восьми поединках расписана «мировая». В последних пяти турах добыто два выигрыша и две встречи проиграно. Крайнее противостояние с «Алтайем» увенчалось триумфом (0:1).

«Сивасспор» к 35 туру расположился на 13 строчке в таблице, имея в активе 45 очков. В текущем розыгрыше клуб по 11 матчей завершил с позитивным и негативным для себя результатом, а 12 матчей закончил с равным счетом. Прошедшие пять туров запомнились команде двумя победами и ничьими, а один матч, в свою очередь, проигран. В крайней встрече с «Аланьяспор» добыто три очка (1:0).

Информация для ставок

  • «Сивасспор» не выиграл в 10 из 15 последних матчах в Суперлиге
  • «Галатасарай» в девяти из 15 последних матчах в Суперлиге забил менее 1.5 голов
  • «Галатасарай» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая тот факт, что команды являются прямыми конкурентами, а также историю их очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Сивасспор» забьет гол с коэффициентом 1.48 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.75 1.49 1.92 1.97 1.50 2.74
Фонбет 2.30 1.55
Мелбет 1.94 1.97
1XBET 1.94 1.97
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:41
Победа команды Галатасарая в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 15:09
Возможен ничейный результат
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 14:59
Победа хозяев.
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