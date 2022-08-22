«Твенте» — «Фиорентина». Прогноз на матч Лиги Конференций (25.08.2022)

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сегодня, 12:41

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче называют «Фиорентину», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5. Поставить на триумф хозяев можно по 2.75, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.5

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Твенте» довольно предсказуем проиграл на выезде команде из Флоренции, но оставил за собой хорошие шансы на борьбу в ответном поединке. Команда хорошо начала сезон с двух побед в чемпионате, не пропустив ни одного мяча. В предстоящей встрече всех болельщиков ждет интересный и жесткий футбол, который никого не оставит равнодушным после просмотра. Два последних матча «Твенте» завершились поражением от «Фиорентины» (1:2) и победой над «Фортуной» (3:0).

«Фиорентина» набрала четыре очка в двух стартовых матчах Серии А и минимально выиграла первый матч в Лиге Конференций. Предстоящий поединок для «фиалок» очень важен, ведь его результат определить будущее команды как минимум на пол сезона. В последней встрече чемпионата Италии «Фиорентина» сыграла вничью с «Эмполи» (0:0), а ранее обыграла «Твенте» (2:1).

Информация для ставок

«Твенте» проиграл только один матч из десяти последних матчей во всех турнирах

«Фиорентина» не может выиграть на выезде уже семь матчей подряд

Пять последних домашних матчей «Твенте» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива достойны группы Лиги Конференций, однако мы предполагаем, что клуб из Нидерландов будет более удачливым в ответной встрече. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.75.