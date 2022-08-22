«Твенте» — «Фиорентина». Прогноз на матч Лиги Конференций (25.08.2022)

Ставки букмекеров
Минимальным фаворитом в матче называют «Фиорентину», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5. Поставить на триумф хозяев можно по 2.75, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.5
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.9.
Форма команд
«Твенте» довольно предсказуем проиграл на выезде команде из Флоренции, но оставил за собой хорошие шансы на борьбу в ответном поединке. Команда хорошо начала сезон с двух побед в чемпионате, не пропустив ни одного мяча. В предстоящей встрече всех болельщиков ждет интересный и жесткий футбол, который никого не оставит равнодушным после просмотра. Два последних матча «Твенте» завершились поражением от «Фиорентины» (1:2) и победой над «Фортуной» (3:0).
«Фиорентина» набрала четыре очка в двух стартовых матчах Серии А и минимально выиграла первый матч в Лиге Конференций. Предстоящий поединок для «фиалок» очень важен, ведь его результат определить будущее команды как минимум на пол сезона. В последней встрече чемпионата Италии «Фиорентина» сыграла вничью с «Эмполи» (0:0), а ранее обыграла «Твенте» (2:1).
Информация для ставок
- «Твенте» проиграл только один матч из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Фиорентина» не может выиграть на выезде уже семь матчей подряд
- Пять последних домашних матчей «Твенте» завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Оба коллектива достойны группы Лиги Конференций, однако мы предполагаем, что клуб из Нидерландов будет более удачливым в ответной встрече. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.75.