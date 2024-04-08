«Удинезе» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (08.04.2024)

1712559841

сегодня, 10:04

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 1.43 на победу «Интера», что делает его явным фаворитом поединка. В случае победы «Удинезе» зайдет коэффициент 8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.75. Низовой исход матча можно взять по коэффициенту 2.12. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Удинезе» выглядит крайне нестабильно, ведь в последних пяти турах Серии А клуб одержал всего одну победу. Если команда не изменит результаты и не начнет набирать важные очки, то в скором времени и вовсе окажется в зоне вылета, ведь сейчас занимает 15 место с 28 баллами и всего на два пункта опережает конкурента с 18й позиции. Два последних матча «Удинезе» в Серии А завершились ничьей с «Сассуоло» (1:1) и поражением на своем поле от «Торино» (0:2).

У «Интера» все стабильно в чемпионате и команда может жалеть лишь об обидном вылете из Лиги чемпионов от «Атлетико». В Серии А миланский клуб лидирует с большим отрывом от «Милана» в 11 баллов, а в случае победы в этой встрече может его увеличить до 14 пунктов, поэтому сомнений в будущем чемпионе страны не возникает уже ни у кого. В недавней игре с «Наполи» команда позволила себе потерять очки (1:1), но у «Эмполи» таких шансов уже не оказалось (2:0).

Информация для ставок

«Интер» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Удинезе» проиграл четыре поединка из десяти последних при двух победах

«Удинезе» уступил в семи из десяти матчей с «Интером» за последнее время

Пять из шести поединков между клубами завершились исходом тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды часто играют между собой в результативный футбол, что для них по отдельности является редкостью. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.