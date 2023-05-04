«Удинезе» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (04.05.2023)

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вчера, 08:41

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 1.75 на победу «Ювентуса», что делает его явным фаворитом поединка. В случае победы «Удинезе» зайдет коэффициент 5.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.85.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.88. Низовой исход матча можно взять по коэффициенту 1.95. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Удинезе» смог одержать лишь одну победу в пяти последних турах и доигрывает сезон без особых задач. Коллектив занимает 13 место с 42 пунктами и опережает на семь баллов ближайшего соперника. В случае поражения, их соперник станет чемпионом Италии, чего хозяева на своем стадионе допустить не желают. В прошлом туре «Удинезе» минимально проиграл «Лечче» (0:1) и переиграл «Кремонезе» на своем поле (3:0).

«Наполи» в прошлом туре потерял шанс завоевать чемпионство на своем поле, но оно никуда не денется от команды. Клуб из Неаполя имеет в своем активе 79 баллов и имеет 15-очковое преимущество перед «Лацио», при этом проведя на одну игру меньше. Два последних поединка «Наполи» завершились ничьей с «Салернитаной» (1:1) и выездной победой над «Ювентусом» (1:0).

Информация для ставок

«Удинезе» выиграл только три матча из десяти последних матчей в чемпионате Италии

Пять последних матчей «Наполи» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Удинезе» проиграл «Наполи» девять из десяти последних поединков

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют между собой в результативный футбол, и мы предполагаем, что в этот раз они также порадуют зрителей забитыми мячами. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.