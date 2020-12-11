«Уэска» — «Алавес». Прогноз на матч чемпионата Испании (12.12.2020)

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вчера, 04:15

В 13-м туре Примеры «Уэска» принимает «Алавес». Способны ли хозяева уйти с последнего места в турнирной таблице?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити представила свои котировки на этот поединок. Победа «Уэски» представлена на отметке 2,24, ничья представлена коэффициентом 3,34, а триумф гостей доступен за 3,42.

Букмекеры больше склоняются в пользу нерезультативного поединка. Тотал больше 2,5 голов можно сыграть с коэффициентом 2,36, а тотал меньше отмечен котировкой 1,66.

Форма команд

«Уэска» в прошлом туре Примеры сыграла обидную ничью с «Гранадой» (3:3), до 88-й минуты команда вела в счете (3:1), но не сумела удержать положительный для себя результат. Этот коллектив сейчас замыкает турнирную таблицу, имея в своем активе восемь набранных очков. Еще ни в одной встрече команда не сумела отпраздновать победу в этом сезоне.

«Алавес» не проигрывает на протяжении шести последних поединков. В активе команды две победы и четыре ничьи. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» (0:0). С 61-ой минуты пришлось действовать в меньшинстве, но тем не менее «Алавесу» удалось удержать ничью. На текущий момент команда идет на 12-й позиции в Примере. Отставание от лидера составляет двенадцать очков.

Информация для ставок

«Уэска» выиграла 4 из 10 последних домашних матчей

«Алавес» проиграл в 5 из 10 последних выездных поединков

В пяти последних очных противостояниях команд на поле «Уэски» три раза побеждал «Алавес»

Прогноз

В этом поединке отдадим предпочтение «Уэске», так как, по нашему мнению, пришло время клубу уже одержать для себя столь важную победу, которая станет первой в Примере в рамках этого сезона. «Алавес» отдал много сил в противостоянии с «Реалом Сосьедад». Играем победу «Уэски» с коэффициентом 2,24 в букмекерской конторе Бетсити.