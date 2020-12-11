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«Уэска» — «Алавес». Прогноз на матч чемпионата Испании (12.12.2020)

вчера, 04:15

В 13-м туре Примеры «Уэска» принимает «Алавес». Способны ли хозяева уйти с последнего места в турнирной таблице?

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.283.293.57
BetCity 2.12 3.30 3.80
Fonbet 2.15 3.25 3.55
Мелбет 2.15 3.40 3.88
Лига ставок 2.10 3.25 3.75

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити представила свои котировки на этот поединок. Победа «Уэски» представлена на отметке 2,24, ничья представлена коэффициентом 3,34, а триумф гостей доступен за 3,42.

Букмекеры больше склоняются в пользу нерезультативного поединка. Тотал больше 2,5 голов можно сыграть с коэффициентом 2,36, а тотал меньше отмечен котировкой 1,66.

Форма команд

«Уэска» в прошлом туре Примеры сыграла обидную ничью с «Гранадой» (3:3), до 88-й минуты команда вела в счете (3:1), но не сумела удержать положительный для себя результат. Этот коллектив сейчас замыкает турнирную таблицу, имея в своем активе восемь набранных очков. Еще ни в одной встрече команда не сумела отпраздновать победу в этом сезоне.

«Алавес» не проигрывает на протяжении шести последних поединков. В активе команды две победы и четыре ничьи. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» (0:0). С 61-ой минуты пришлось действовать в меньшинстве, но тем не менее «Алавесу» удалось удержать ничью. На текущий момент команда идет на 12-й позиции в Примере. Отставание от лидера составляет двенадцать очков.

Информация для ставок

  • «Уэска» выиграла 4 из 10 последних домашних матчей
  • «Алавес» проиграл в 5 из 10 последних выездных поединков
  • В пяти последних очных противостояниях команд на поле «Уэски» три раза побеждал «Алавес»

Прогноз

В этом поединке отдадим предпочтение «Уэске», так как, по нашему мнению, пришло время клубу уже одержать для себя столь важную победу, которая станет первой в Примере в рамках этого сезона. «Алавес» отдал много сил в противостоянии с «Реалом Сосьедад». Играем победу «Уэски» с коэффициентом 2,24 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.283.293.57
BetCity 2.12 3.30 3.80
Fonbet 2.15 3.25 3.55
Мелбет 2.15 3.40 3.88
Лига ставок 2.10 3.25 3.75
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 13:26
Фаворит матча футбольный клуб «Уэска»
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