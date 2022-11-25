«Уэска» — «Спортинг» Хихон. Прогноз на матч Сегунды (25.11.2022)

Ставки букмекеров
Минимальное преимущество букмекеры отдаю хозяевам по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Спортинга» будет стоить 2.9, а ничью можно поставить по 3.4. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 3.05.
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сегодня, 23:00
На низовой матч можно поставить по коэффициенту 2.6 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.55.
Форма команд
«Уэска» не может обрести стабильность и чередует победы и поражения в чемпионате. Команда на данный момент занимает девятое место, имея в активе 23 набранных балла, что на два пункта меньше, чем у ближайшего соперника из зоне плей-офф. В предстоящей встрече на своем поле коллективу необходимо побеждать, чтобы приблизится к прямым конкурентам. Два последних поединка «Уэски» завершились поражениями от «Тенерифе» (0:2) в чемпионате и от «Хувентуд» в кубке страны (2:3 по пенальти).
Хихонский «Спортинг» не радует болельщиков частыми победами и старается держаться в середине турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура команда занимает 11 место с 22 очками и не может выиграть несколько туров в чемпионате, что опускает их все ниже и ниже по турнирной таблице. В прошлой игре «Спортинг» Хихон сыграл вничью с «Леганесом» (2:2), а ранее в кубке Испании обыграл «Беасайн» (3:2) в дополнительное время.
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Спортинга» в чемпионате завершились ничьими
- «Уэска» проиграла лишь одну встречу из десяти последних на своем стадионе
- Семь из восьми матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Спортинг» Хихон выиграл у «Уэски» только два поединка из восьми последних встреч
Прогноз
Оба коллектива хотели бы попасть в зону плей-офф Сегунды, но им мешает отсутствие стабильности. Предполагаем, что предстоящий матч они закончат вничью, поставить на которую можно по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.