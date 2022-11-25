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«Уэска» — «Спортинг» Хихон. Прогноз на матч Сегунды (25.11.2022)

сегодня, 13:01
Уэска

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдаю хозяевам по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Спортинга» будет стоить 2.9, а ничью можно поставить по 3.4. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 3.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.403.053.47

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 2.6 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Уэска» не может обрести стабильность и чередует победы и поражения в чемпионате. Команда на данный момент занимает девятое место, имея в активе 23 набранных балла, что на два пункта меньше, чем у ближайшего соперника из зоне плей-офф. В предстоящей встрече на своем поле коллективу необходимо побеждать, чтобы приблизится к прямым конкурентам. Два последних поединка «Уэски» завершились поражениями от «Тенерифе» (0:2) в чемпионате и от «Хувентуд» в кубке страны (2:3 по пенальти).

Хихонский «Спортинг» не радует болельщиков частыми победами и старается держаться в середине турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура команда занимает 11 место с 22 очками и не может выиграть несколько туров в чемпионате, что опускает их все ниже и ниже по турнирной таблице. В прошлой игре «Спортинг» Хихон сыграл вничью с «Леганесом» (2:2), а ранее в кубке Испании обыграл «Беасайн» (3:2) в дополнительное время.

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Спортинга» в чемпионате завершились ничьими
  • «Уэска» проиграла лишь одну встречу из десяти последних на своем стадионе
  • Семь из восьми матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Спортинг» Хихон выиграл у «Уэски» только два поединка из восьми последних встреч

Прогноз

Оба коллектива хотели бы попасть в зону плей-офф Сегунды, но им мешает отсутствие стабильности. Предполагаем, что предстоящий матч они закончат вничью, поставить на которую можно по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.98 1.89 1.55 2.54
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 13:30
Хозяева выиграют этот матч
Гость
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