«Уэска» — «Спортинг» Хихон. Прогноз на матч Сегунды (25.11.2022)

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сегодня, 13:01

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдаю хозяевам по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Спортинга» будет стоить 2.9, а ничью можно поставить по 3.4. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 3.05.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 2.6 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Уэска» не может обрести стабильность и чередует победы и поражения в чемпионате. Команда на данный момент занимает девятое место, имея в активе 23 набранных балла, что на два пункта меньше, чем у ближайшего соперника из зоне плей-офф. В предстоящей встрече на своем поле коллективу необходимо побеждать, чтобы приблизится к прямым конкурентам. Два последних поединка «Уэски» завершились поражениями от «Тенерифе» (0:2) в чемпионате и от «Хувентуд» в кубке страны (2:3 по пенальти).

Хихонский «Спортинг» не радует болельщиков частыми победами и старается держаться в середине турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура команда занимает 11 место с 22 очками и не может выиграть несколько туров в чемпионате, что опускает их все ниже и ниже по турнирной таблице. В прошлой игре «Спортинг» Хихон сыграл вничью с «Леганесом» (2:2), а ранее в кубке Испании обыграл «Беасайн» (3:2) в дополнительное время.

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Спортинга» в чемпионате завершились ничьими

«Уэска» проиграла лишь одну встречу из десяти последних на своем стадионе

Семь из восьми матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Спортинг» Хихон выиграл у «Уэски» только два поединка из восьми последних встреч

Прогноз

Оба коллектива хотели бы попасть в зону плей-офф Сегунды, но им мешает отсутствие стабильности. Предполагаем, что предстоящий матч они закончат вничью, поставить на которую можно по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.