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«Уфа» — «Урал». Прогноз на матч Кубка России (03.03.2021)

вчера, 08:10

«Уфа» встретится с «Уралом» в рамках Кубка России. Матч запланирован на 3 марта 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на матч в России.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.872.842.87
Fonbet Live! 1.02 20.00 100.00
Мелбет 2.11 3.30 3.92
Лига ставок 2.09 3.10 3.95

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Уфа», на победу которой можно поставить по коэффициенту 2.55. Ничейный исход оценивают в 3.00, а победу «Урала» в 3.30.

Форма команд

«Уфа» проводит ужасный сезон в России. Клуб занимает 15-ю строчку в чемпионате и имеет в активе 13 баллов. В нынешнем сезоне «Уфа» выиграла три матча, четыре раза сыграла вничью и проиграла в 13 матчах. Команда забила 15 мячей и пропустила 33. В последних матчах «Уфы» не прослеживается улучшение игры, клуб играет так же, как и в начале сезона. Однако на кубковый матч команда может собраться и выдать лучший поединок в сезоне.

«Урал» идет на 12-й строчке в таблице. Команда набрала 22 пункта. В 20 играх сезона у клуба четыре победы, десять ничьих и шесть поражений. «Урал» забил 18 мячей и пропустил 25. Последние матчи с участием команды выглядят неплохо, в них прослеживается, что клуб готов сражаться за выживание. «Урал» крайне редко проигрывает в последних матчах.

Информация для ставок

  • «Уфа» выиграла два матча из последних пяти
  • «Урал» не проиграл в четырех из последних пяти поединков
  • «Уфа» пропустила 11 голов в девяти домашних матчах сезона

Прогноз

Букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку «первый гол забьет „Уфа“» — коэффициент 2.00.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Ливерпуль» — «Челси».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.872.842.87
Fonbet Live! 1.02 20.00 100.00
Мелбет 2.11 3.30 3.92
Лига ставок 2.09 3.10 3.95
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shlomo
shlomo
вчера в 10:43
Уфа не проиграет
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