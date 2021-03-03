«Уфа» — «Урал». Прогноз на матч Кубка России (03.03.2021)

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вчера, 08:10

«Уфа» встретится с «Уралом» в рамках Кубка России. Матч запланирован на 3 марта 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на матч в России.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Уфа», на победу которой можно поставить по коэффициенту 2.55. Ничейный исход оценивают в 3.00, а победу «Урала» в 3.30.

Форма команд

«Уфа» проводит ужасный сезон в России. Клуб занимает 15-ю строчку в чемпионате и имеет в активе 13 баллов. В нынешнем сезоне «Уфа» выиграла три матча, четыре раза сыграла вничью и проиграла в 13 матчах. Команда забила 15 мячей и пропустила 33. В последних матчах «Уфы» не прослеживается улучшение игры, клуб играет так же, как и в начале сезона. Однако на кубковый матч команда может собраться и выдать лучший поединок в сезоне.

«Урал» идет на 12-й строчке в таблице. Команда набрала 22 пункта. В 20 играх сезона у клуба четыре победы, десять ничьих и шесть поражений. «Урал» забил 18 мячей и пропустил 25. Последние матчи с участием команды выглядят неплохо, в них прослеживается, что клуб готов сражаться за выживание. «Урал» крайне редко проигрывает в последних матчах.

Информация для ставок

«Уфа» выиграла два матча из последних пяти

«Урал» не проиграл в четырех из последних пяти поединков

«Уфа» пропустила 11 голов в девяти домашних матчах сезона

Прогноз

Букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку «первый гол забьет „Уфа“» — коэффициент 2.00.

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