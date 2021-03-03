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2021-03-03
2021-04-07

Текстовая онлайн трансляция матча Уфа против Урал

Уфа Логотип футбольный клуб Уфа 3:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург) Урал
Уфа
Урал
3 : 0
завершен
03 марта 2021, 12:00
среда
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Россия. Кубок 2020/2021, 1/8 финала
Стадион Нефтяник
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 11:55
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Лига ставок 2.09 3.10 3.95
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    40' Бизоза Парфе (8)
     
    43' Плиев Константин (15)
     
    51' (1:0) Жамалетдинов Тимур (75) (Урунов Остон (10))
     
    58' (2:0) Андрич Комнен (18)
     
    64' Сухов Александр (33)
     
    65' Мрзляк Филип (24)
     
    66' Андрич Комнен (18) уходит с поля, Кротов Вячеслав (57) вышел на поле
     
    67' (3:0) Жамалетдинов Тимур (75)
     
    3
    79' Бизоза Парфе (8) уходит с поля, Сысуев Дмитрий (7) вышел на поле
    79' Урунов Остон (10) уходит с поля, Камилов Владислав (29) вышел на поле
    79' Жамалетдинов Тимур (75) уходит с поля, Голубев Артем (22) вышел на поле
     
    2
    89' Милетич Неманья (11)
    89' Милетич Неманья (11) уходит с поля, Дзантиев Олег (27) вышел на поле
     
    90+3' Йокич Боян (5)
     
    65' Мишкич Даниел (19) уходит с поля, Августиняк Рафал (6) вышел на поле
     
    2
    68' Ибрахимай Йллдрен (17) уходит с поля, Эль-Кабир Отман (58) вышел на поле
    68' Панюков Андрей (20) уходит с поля, Максименко Артем (55) вышел на поле
     
    80' Егорычев Андрей (5) уходит с поля, Евсеев Алексей (30) вышел на поле
     
    81' Кулаков Денис (15) уходит с поля, Адамов Арсен (22) вышел на поле
    Голы
    Жамалетдинов Тимур
    ассистент Урунов Остон     		1:0 51’
    Андрич Комнен 2:0(П) 58’
    Жамалетдинов Тимур 3:0 67’
    Наказания
    Бизоза Парфе 40’
    Плиев Константин 43’
    Сухов Александр 64’
    Мрзляк Филип 65’
    Милетич Неманья 89’
    Йокич Боян 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    65’ Августиняк Рафал Мишкич Даниел
    Кротов Вячеслав Андрич Комнен 66’
    68’ Эль-Кабир Отман Ибрахимай Йллдрен
    68’ Максименко Артем Панюков Андрей
    Сысуев Дмитрий Бизоза Парфе 79’
    Камилов Владислав Урунов Остон 79’
    Голубев Артем Жамалетдинов Тимур 79’
    80’ Евсеев Алексей Егорычев Андрей
    81’ Адамов Арсен Кулаков Денис
    Дзантиев Олег Милетич Неманья 89’
    Статистика
    		 6 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    протон1
    протон1
    03 марта в 20:08
    никому не интересный кубок. уфа наверно надется что через кубки не вылетит. вот и играют . толку нету
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    03 марта в 18:02, ред.
    Рад за экс-армейца Тимура Жемалетдинова) Он ведь даже Бенфике в Лиссабоне забивал! С разгромной победой, Уфа!
    makkie
    makkie ответ SHMEL (раскрыть)
    03 марта в 17:08
    Это же Урал - их матчи с Ахматом и Зенитом в историю российского ̶п̶о̶з̶о̶р̶а̶ футбола входят )))
    makkie
    makkie
    03 марта в 17:07
    Мутный результат какой-то.
    Кстати, следующий матч в РПЛ как раз Урал-Уфа - похоже, кое-кто должок будет возвращать за выигрыш в Кубке )))
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    03 марта в 16:35
    Неожиданный результат мягко говоря.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    03 марта в 15:05
    Матч не смотрел, смотрел как молодёжка ЦСКА в Питере 2:4 выиграла. и вышла на первое место в своей группе низвергнув Зенит.. Яковлев и Востриков забили по мячу и стали лучшими бомбардирами ( по 10 голов каждый). Есть на кого ровняться основе !
    Извините, что не в тему, а Жама МОЛОТОК. судя по игре.
    mat73
    mat73
    03 марта в 14:58
    Кстати, в этом матче мы узнали имя победителя и обладателя Кубка России -2020/21г.
    ;о)
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    03 марта в 14:32
    Уфу с победой и удачи в следующем раунде кубка.
    SHMEL
    SHMEL
    03 марта в 14:26
    Интересно, почему у Уфы аж 6 желтых, а у проигравшего Урала ни одной?
    SHMEL
    SHMEL
    03 марта в 14:23
    Жама красавчик. Менше бы трепался, сейчас в ЦСКА голы клепал.
    За адекватность
    За адекватность
    03 марта в 14:19, ред.
    Ай-да "Уфа", накидали полную кошелку во втором тайме. Господина Матвеева не понял, с чего бы в эксперименты с составом пускаться. Вроде вместе с "Уфой претендуют на одно и то же, как бы не вылететь, но положение в турнирной таблице намного получше. Плюс какой-никакой шанс зацепится за ЕК, причем единственный. Да и приучили последние розыгрыши, что в КР являются крепким бойцом. Ну да ладно, им видней. Как обычно личное мнение.
    Tommy Lee 2
    Tommy Lee 2
    03 марта в 14:15
    В субботу в РПЛ можно будет взять реванш в Екатеринбурге
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    03 марта в 14:03
    В Уфу Семака надо вернуть !
    Futurista
    Futurista
    03 марта в 14:02
    Багаж Евсеева...
    Чёрный рыцарь
    Чёрный рыцарь
    03 марта в 13:18, ред.
    Всем соболезную по поводу смерти Юрия Розанова. Шок, а не новость. Как так получается, что столько достойных людей умирает....
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    03 марта в 12:58
    Только РПЛ может назначить матч в полдень в середине рабочей недели. Гарантия, что на него ни придти, ни посмотреть никто не может. Зачем тогда его вообще играть? Прядкину орден за Заслуги перед Отечеством срочно!
    1bear
    1bear
    03 марта в 12:56
    Урал,как топ клуб:в кубке играет вторым составом...
    ...это ,конечно,шутка,а на самом деле кубок никому не нужен,просто мешает играть в основном турнире...
    Ironigor
    Ironigor
    03 марта в 12:14
    Я думаю Уфа всё таки выиграет.
    dok66
    dok66
    03 марта в 09:43
    Ничья в основное время
    VeniaminS
    VeniaminS
    03 марта в 09:27
    1bear
    1bear
    03 марта в 08:50
    Урал победит
    swed27
    swed27
    03 марта в 02:44
    Шмели не проиграют
    zsb1961
    zsb1961
    03 марта в 00:11
    Урал
    alex krees
    alex krees
    22 февраля в 00:41
    Уфа 1:0
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