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3 : 0
завершен
03 марта 2021, 12:00
среда
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Стадион Нефтяник
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 11:55
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Жамалетдинов Тимур
ассистент Урунов Остон
|1:0
|51’
|Андрич Комнен
|2:0(П)
|58’
|Жамалетдинов Тимур
|3:0
|67’
|Бизоза Парфе
|40’
|Плиев Константин
|43’
|Сухов Александр
|64’
|Мрзляк Филип
|65’
|Милетич Неманья
|89’
|Йокич Боян
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|65’
|Августиняк Рафал
|Мишкич Даниел
|Кротов Вячеслав
|Андрич Комнен
|66’
|68’
|Эль-Кабир Отман
|Ибрахимай Йллдрен
|68’
|Максименко Артем
|Панюков Андрей
|Сысуев Дмитрий
|Бизоза Парфе
|79’
|Камилов Владислав
|Урунов Остон
|79’
|Голубев Артем
|Жамалетдинов Тимур
|79’
|80’
|Евсеев Алексей
|Егорычев Андрей
|81’
|Адамов Арсен
|Кулаков Денис
|Дзантиев Олег
|Милетич Неманья
|89’
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|6
|Предупреждения
|0
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Кстати, следующий матч в РПЛ как раз Урал-Уфа - похоже, кое-кто должок будет возвращать за выигрыш в Кубке )))
Кстати, следующий матч в РПЛ как раз Урал-Уфа - похоже, кое-кто должок будет возвращать за выигрыш в Кубке )))
Извините, что не в тему, а Жама МОЛОТОК. судя по игре.
Извините, что не в тему, а Жама МОЛОТОК. судя по игре.
;о)
;о)
...это ,конечно,шутка,а на самом деле кубок никому не нужен,просто мешает играть в основном турнире...
...это ,конечно,шутка,а на самом деле кубок никому не нужен,просто мешает играть в основном турнире...