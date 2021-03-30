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Украина – Казахстан. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (31.03.2021)

вчера, 22:56

31 марта в Киеве пройдет матч отборочного цикла чемпионата мира-2022 Украина – Казахстан. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекеры на предстоящий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.186.8617.21
Лига Ставок 1.24 6.40 13.00
Фонбет 1.22 6.00 16.00
Мелбет 1.29 5.70 14.00

Ставки букмекеров

Украина считается букмекерами очевидным фаворитом в этой игре. Поставить на победу хозяев БК Мелбет предлагает по коэффициенту 1.18. Второй по вероятности исход – это ничья с котировкой 7.80, а победа Казахстана находится на отметке 23.00.

Букмекеры считают, что игра в Киеве будет результативной. Сделать ставку на тотал больше (2,5) голов можно по коэффициенту 1.78, меньше – 2.15.

Форма команд

Украина начинала отбор к чемпионату мира гостевым матчем против Франции, в котором команда Андрея Шевченко добилась положительного результата, сыграв вничью 1:1. Но развить этот успех украинская сборная не смогла. В домашней игре против Финляндии хозяева упустили победу, пропустив с пенальти в концовке (1:1).

Казахстан пока провел только один матч в квалификации. Сборная без особого боя уступила на своем поле Франции, пропустив по голу в каждом из таймов. В столицу Украины казахстанская сборная прибудет в ослабленном составе. Перед вылетом внутри команды была обнаружена вспышка коронавируса.

Участники этой встречи провели четыре очных дуэли. Во всех матчах украинская сборная обыгрывала Казахстан. Встречи проходили в рамках квалификации ЧМ-2006 и ЧМ-2010.

Информация для ставок

  • В 3 из 4 очных встреч команд больше трех голов не забивалось
  • В 9 последних домашних играх Украины сыграла ставка на ТМ(3,5)
  • Украина выиграла 7 из 10 последних матчей на своем поле
  • В пассиве Казахстана 6 поражений в 10 предыдущих гостевых играх

Прогноз

У сборной Украины нет права на ошибку в предстоящей игре. Любая потеря очков существенно усложнит жизнь команде Андрея Шевченко в борьбе за вторую позицию в группе. Предлагаем сыграть ставку на победу хозяев и ТМ(3,5) по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.98 1.37 2.00 1.83 1.54 2.23
Лига Ставок 2.75 1.46 1.90 1.91 1.49 2.65
Мелбет 1.95 1.95
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