Украина – Казахстан. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (31.03.2021)

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вчера, 22:56

31 марта в Киеве пройдет матч отборочного цикла чемпионата мира-2022 Украина – Казахстан. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекеры на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Украина считается букмекерами очевидным фаворитом в этой игре. Поставить на победу хозяев БК Мелбет предлагает по коэффициенту 1.18. Второй по вероятности исход – это ничья с котировкой 7.80, а победа Казахстана находится на отметке 23.00.

Букмекеры считают, что игра в Киеве будет результативной. Сделать ставку на тотал больше (2,5) голов можно по коэффициенту 1.78, меньше – 2.15.

Форма команд

Украина начинала отбор к чемпионату мира гостевым матчем против Франции, в котором команда Андрея Шевченко добилась положительного результата, сыграв вничью 1:1. Но развить этот успех украинская сборная не смогла. В домашней игре против Финляндии хозяева упустили победу, пропустив с пенальти в концовке (1:1).

Казахстан пока провел только один матч в квалификации. Сборная без особого боя уступила на своем поле Франции, пропустив по голу в каждом из таймов. В столицу Украины казахстанская сборная прибудет в ослабленном составе. Перед вылетом внутри команды была обнаружена вспышка коронавируса.

Участники этой встречи провели четыре очных дуэли. Во всех матчах украинская сборная обыгрывала Казахстан. Встречи проходили в рамках квалификации ЧМ -2006 и ЧМ -2010.

Информация для ставок

В 3 из 4 очных встреч команд больше трех голов не забивалось

В 9 последних домашних играх Украины сыграла ставка на ТМ(3,5)

Украина выиграла 7 из 10 последних матчей на своем поле

В пассиве Казахстана 6 поражений в 10 предыдущих гостевых играх

Прогноз

У сборной Украины нет права на ошибку в предстоящей игре. Любая потеря очков существенно усложнит жизнь команде Андрея Шевченко в борьбе за вторую позицию в группе. Предлагаем сыграть ставку на победу хозяев и ТМ(3,5) по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мелбет.