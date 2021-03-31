ГлавнаяВсе матчи
Матчи Отбор ЧМ. Европа 2021/2022
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-03-31
2021-03-24
2021-03-25
2021-03-27
2021-03-28
2021-03-30
2021-03-31
2021-09-01
2021-09-02
2021-09-04
2021-09-05
2021-09-07
2021-09-08
2021-10-08
2021-10-09
2021-10-11
2021-10-12
2021-11-11
2021-11-12
2021-11-13
2021-11-14
2021-11-15
2021-11-16
Украина - Казахстан
Армения - Румыния
Греция - Грузия
Испания - Косово
Литва - Италия
Северная Ирландия - Болгария
Босния и Герцеговина - Франция
Австрия - Дания
Молдавия - Израиль
Шотландия - Фарерские острова
Андорра - Венгрия
Англия - Польша
Сан-Марино - Албания
Германия - Северная Македония
Лихтенштейн - Исландия

Текстовая онлайн трансляция матча Украина против Казахстан

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.186.8617.21
Лига Ставок 1.29 5.60 12.00
Фонбет Live! 3.75 1.30 43.00
Мелбет 1.26 5.69 15.30
    Еще
     
    20' (1:0) Яремчук Роман (9) (Зинченко Александр (17))
     
    2
    67' Сидорчук Сергей (5) уходит с поля, Марлос (11) вышел на поле
    67' Мораес Жуниор (19) уходит с поля, Зубков Александр (15) вышел на поле
     
    81' Шапаренко Николай (10) уходит с поля, Довбик Артем (16) вышел на поле
     
    87' Караваев Александр (21) уходит с поля, Тымчик Александр (7) вышел на поле
     
    2
    89' Зинченко Александр (17)
    89' Марлос (11)
     
    6' Алип Нуралы (3)
     
    36' Абикен Айбол (6)
     
    43' Мужиков Серикжан (10)
     
    3
    46' Тагыберген Асхат (8) уходит с поля, Оразов Рамазан (18) вышел на поле
    46' Досмагамбетов Тимур (17) уходит с поля, Быстров Марат (23) вышел на поле
    46' Абикен Айбол (6) уходит с поля, Вороговский Ян (11) вышел на поле
     
    59' (1:1) Мужиков Серикжан (10) (Нургалиев Азат (13))
     
    60' Аимбетов Абат (19) уходит с поля, Каримов Рамазан (21) вышел на поле
     
    62' Вороговский Ян (11)
     
    70' Каримов Рамазан (21)
     
    87' Нургалиев Азат (13) уходит с поля, Тунгышбаев Еркебулан (16) вышел на поле
     
    90+1' Покатилов Стас (1)
    Голы
    Яремчук Роман
    ассистент Зинченко Александр     		1:0 20’
    59’ 1:1 Мужиков Серикжан
    ассистент Нургалиев Азат
    Наказания
    6’ Алип Нуралы
    36’ Абикен Айбол
    43’ Мужиков Серикжан
    62’ Вороговский Ян
    70’ Каримов Рамазан
    Зинченко Александр 89’
    Марлос 89’
    90+1’ Покатилов Стас
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Оразов Рамазан Тагыберген Асхат
    46’ Быстров Марат Досмагамбетов Тимур
    46’ Вороговский Ян Абикен Айбол
    60’ Каримов Рамазан Аимбетов Абат
    Марлос Сидорчук Сергей 67’
    Зубков Александр Мораес Жуниор 67’
    Довбик Артем Шапаренко Николай 81’
    Тымчик Александр Караваев Александр 87’
    87’ Тунгышбаев Еркебулан Нургалиев Азат
    Статистика
    		 28 Удары по воротам 5
    		10 Удары в створ 2
    		7 Фолы 14
    		7 Угловые 1
    		71% Владение мячом 29%
    		1 Cэйвы 8
    		2 Предупреждения 6
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Incredulous
    Incredulous
    01 апреля в 08:45
    Этому бесполезному куску дер...ма ещё и капитанскую повязку дали? Это же второй Коноплянка, возомнил себя украинским Бэкхемом, а на деле оказался пустышкой. Яремчук, Мораес и Малиновский, - вот три игрока, которые вчера пытались играть в футбол, остальные выполняли роли статистов.
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    01 апреля в 07:22
    Молодцы сыграли хотя бы в ничью. По первом тайму не верилось, но повезло что украинцы свои моменты запороли. А во втором тайме сделали свое дело. Надеюсь против финнов и боснийцев тоже наберем очки.
    Dauletbek
    Dauletbek
    01 апреля в 02:40
    Хоть одно очко взяли
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    01 апреля в 00:48
    Казахи, Красавцы!!!
    Мысыктар
    Мысыктар
    01 апреля в 00:33
    во наши чипчики красавцы, алга казахстан ))
    Ozabot
    Ozabot ответ Василий Корнечук (раскрыть)
    01 апреля в 00:31
    Ты о чем? Казахстан 20 процентами территории лежит в Европе. И эти 20 процентов больше по размеру, чем Ирландия, Португалия, Венгрия, Греция, не говоря уже о странах поменьше.
    Иначе выходит, что Россия должна играть в Азии, а Дания — в Америке из-за Гренландии. А вот то, что Израиль приняли в УЕФА из-за терок с арабами, вот это уже другой вопрос.
    Kostya P.
    Kostya P. ответ Мистер Галактикус (раскрыть)
    01 апреля в 00:25
    VAR , конечно в играх такой значимости необходим , но я ,допустим , не уверен в 100%ности этих пенальти. Слишком уж искал касания соперника наш игрок и сразу начал падать , да и игра рукой была не очевидной , хотя один пеналь думаю поставили бы.
    Kostya P.
    Kostya P.
    01 апреля в 00:13
    Убрать Малиновского и ,может быть , Яремчука и можно сказать две одинаковые по классу команды играли.
    Фара Миркасимов
    Фара Миркасимов ответ Василий Корнечук (раскрыть)
    31 марта в 23:59
    Территория Казахстана большой и в Европе и в Азии есть как и Россия значить Россия тоже должен играть в Азии да по твоим словам?
    Мистер Галактикус
    Мистер Галактикус ответ X-GadZ (раскрыть)
    31 марта в 23:57, ред.
    Там Австрия пролетела 0-4 Дании, голландцы влетели 2-4 туркам. На старте отбора много приличных сборных успело опозориться. Так что, я верю что на евро Украина выступит достойно, по крайней мере из группы выйдет.
    bruno_07
    bruno_07 ответ Мистер Галактикус (раскрыть)
    31 марта в 23:56
    ВВП Казахов позволяет заряжать судей в отличии от ВВП Украины)))
    bruno_07
    bruno_07 ответ Трезвый повар (раскрыть)
    31 марта в 23:53
    Как раз подходит, так как Мужиков и сровнял счет))))
    X-GadZ
    X-GadZ
    31 марта в 23:52
    Казалось бы, бразильцы могли бы добавить креатива в атака, но сами одеревенели от игр в УПЛ. Убрать легионеров из команды, играющих в европейских чемпионатах, и команда бы соревновалась с казахами за предпоследнее место.

    Что будет на Евро, страшно представить. Стыдно на это смотреть
    Мистер Галактикус
    Мистер Галактикус
    31 марта в 23:47, ред.
    Мы научились успешно играть с грандами вторым номером, но совершенно забыли как играть с аутсайдерами с позиции силы.
    X-GadZ
    X-GadZ
    31 марта в 23:47
    Днищенская игра. Катали мяч, а забивать некому. Как будто запретили. Или в воротника летело, или мимо. На Франции тупо отскочили за счет рикошета.

    Повторюсь, что на ЧМ делать нечего. Нету креатива в атаке, от слова совсем.
    Честный Зритель
    Честный Зритель
    31 марта в 23:43
    Это все фигня))вон немци северной македонии проиграли вот это сенсация)))
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    31 марта в 23:41
    Казахстан команда Мужиков
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    31 марта в 23:41
      X-GadZ
      X-GadZ ответ Мистер Галактикус (раскрыть)
      31 марта в 23:37
      Судья на ничью поставил, инфа 100
      Мистер Галактикус
      Мистер Галактикус
      31 марта в 23:33, ред.
      Я не оправдываю игру Украины, но судья не поставил два 100% пеналя в ворота Казахстана!
      X-GadZ
      X-GadZ
      31 марта в 23:06, ред.
      С такой игрой на ЧМ делать нечего.

      Автобус поставьте ещё против казахов, позорище
      Ravshan878
      Ravshan878 ответ Игорь Погребняк (раскрыть)
      31 марта в 22:35
      Пехлеваниди игрок плотный и хорошо двигался с мячом.Помню.
      Klaus-S
      Klaus-S
      31 марта в 22:06
      Первый пошел. Что то подсказывает что не последний.
      X-GadZ
      X-GadZ
      31 марта в 22:01
      Битва грандов
      abramjan
      abramjan
      31 марта в 21:48
      Казахстан вперёд!...гаси хазарский каганат..
      Василий Корнечук
      Василий Корнечук
      31 марта в 21:28
      Этот матч не должен был состояться. Уважаемая сборная Казахстана, ничего против не имею. Вопрос к продажной системе УЕФА. Но они получат свое. Всему свое время и руководство УЕФА отгребет по полной. Позор УЕФА
      Gahi
      Gahi
      31 марта в 21:23
      Тотал Больше = 2,5
      Игорь Погребняк
      Игорь Погребняк
      31 марта в 21:19
      Почему Пехлеваниди нет в составе Казахстана?🤔
      Игорь Погребняк
      Игорь Погребняк
      31 марта в 21:17
      Вперед,Украина🇺🇦🇺🇦🇺🇦
      Василий Корнечук
      Василий Корнечук
      31 марта в 18:31
      Сборная Украины имеет право не выходить на игру. или пусть включают в европейский отбор Китай, Монголию и другие сборные. Тогда Канада и США тоже имеют право играть в европейском отборе. Можно подключить Иран, Афганистан, Ирак, Пакистан. Места хватит для всех. УЕФА "прекрасная" организация.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100