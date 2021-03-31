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1 : 1
завершен
31 марта 2021, 21:45
среда
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Стадион НСК Олимпийский
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Яремчук Роман
ассистент Зинченко Александр
|1:0
|20’
|59’
|1:1
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Мужиков Серикжан
ассистент Нургалиев Азат
|6’
|Алип Нуралы
|36’
|Абикен Айбол
|43’
|Мужиков Серикжан
|62’
|Вороговский Ян
|70’
|Каримов Рамазан
|Зинченко Александр
|89’
|Марлос
|89’
|90+1’
|Покатилов Стас
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Оразов Рамазан
|Тагыберген Асхат
|46’
|Быстров Марат
|Досмагамбетов Тимур
|46’
|Вороговский Ян
|Абикен Айбол
|60’
|Каримов Рамазан
|Аимбетов Абат
|Марлос
|Сидорчук Сергей
|67’
|Зубков Александр
|Мораес Жуниор
|67’
|Довбик Артем
|Шапаренко Николай
|81’
|Тымчик Александр
|Караваев Александр
|87’
|87’
|Тунгышбаев Еркебулан
|Нургалиев Азат
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|28
|Удары по воротам
|5
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|10
|Удары в створ
|2
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|7
|Фолы
|14
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|7
|Угловые
|1
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|71%
|Владение мячом
|29%
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|1
|Cэйвы
|8
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|2
|Предупреждения
|6
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Иначе выходит, что Россия должна играть в Азии, а Дания — в Америке из-за Гренландии. А вот то, что Израиль приняли в УЕФА из-за терок с арабами, вот это уже другой вопрос.
Иначе выходит, что Россия должна играть в Азии, а Дания — в Америке из-за Гренландии. А вот то, что Израиль приняли в УЕФА из-за терок с арабами, вот это уже другой вопрос.
Что будет на Евро, страшно представить. Стыдно на это смотреть
Что будет на Евро, страшно представить. Стыдно на это смотреть
Повторюсь, что на ЧМ делать нечего. Нету креатива в атаке, от слова совсем.
Повторюсь, что на ЧМ делать нечего. Нету креатива в атаке, от слова совсем.
Автобус поставьте ещё против казахов, позорище
Автобус поставьте ещё против казахов, позорище