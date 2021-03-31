В 23 Трубин Анатолий Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 94

П 21 Караваев Александр Ударов всего: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 3 Пасы: 53 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 87

З 4 Кривцов Сергей Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 87 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 94

З 22 Матвиенко Николай Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 116 Точность пасов: 107 Минут сыграно: 94

З 14 Михайличенко Богдан Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 91 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 94

П 17 Зинченко Александр Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 98 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 94

П 8 Малиновский Руслан Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Пасы: 60 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 94

П 5 Сидорчук Сергей Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 67

П 10 Шапаренко Николай Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 92 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 81

Н 19 Мораес Жуниор Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Перехваты: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 67

Н 9 Яремчук Роман Ударов всего: 5 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 1 Бущан Георгий

В 12 Пятов Андрей

З 3 Забарный Илья

З 13 Сирота Александр

З 7 Тымчик Александр Всего навесов: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 7

П 20 Коваленко Виктор

П 18 Макаренко Евгений

П 11 Марлос Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 27

П 2 Соболь Эдуард

П 6 Шепелев Владимир

Н 16 Довбик Артем Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 13