«Черноморец» – «Александрия». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (02.10.2022)

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вчера, 12:02

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок не видит ни одну из команд фаворитом встречи. На победу «Черноморца» предлагает коэффициент 2.95. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.8, а победа гостей порадует коэффициентом 2.21.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.6. Низовой исход этого матча (ТМ 2.5) стоит 2.35. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Черноморец» по итогам четырех туров еще не порадовал одесситов победой в чемпионате, командасумела завоевать илшь два очка в играх с «Ингульцом» (1:1) и «Металлистом-1925» (0:0). Также коллектив в последнем туре в компенсированное время проиграл «Шахтеру» со счетом (1:2).

«Александрия» набрала на пять зачетных баллов больше и располагается на семь позиций выше в таблице. Подопечные Юрия Гуры достаточно часто играют вничью и вот в минувших противостояниях, как раз и были расписаны мировые с «Ворсклой» (0:0) и «Зарей» (1:1).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Черноморца» насчитывает пять матчей (три ничьих и два поражения)

«Александрия» пять раз сыграла вничью в последних девяти встречах

Пять минувших очных поединков завершились пробитием ТБ 2.5

2.5 Чеытре из пяти последних игр с участием «Александрии» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает очень боевой поединок. Обе команды желают биться за результат и добывать заветные очки в копилку. Вполне вероятно, что команды смогут забить минимум по голу в ворота друг друга, поэтому предлагаем ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.