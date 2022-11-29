«Черноморец» — «Кривбасс-2022». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (02.12.2022)

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вчера, 15:20

Ставки букмекеров

В этом поединке хозяева не являются фаворитами. Коэффициент на победу «Черноморца» составляет 2.75. Поставить на успех гостей можно по коэффициенту 2.6, а ничейный результат принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.3 в БК Лига Ставок.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.02. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Черноморец» продолжает борьбу за выживание и в последних играх набрал неплохую игровую форму, что отражается на результатах команды. Победы над «Минаем» (1:0) и «Львовом» (2:0), а также нулевая ничья с «Металлистом» позволили набрать по итогам 13 матчей 10 очков, но все еще оставляют одесситов на предпоследнем месте в таблице.

«Кривбасс» также борется за сохранение прописки и на данном этапе занимает 11 место с 15 очками в копилке. Вчера криворожане сенсационно обыграли лидера чемпионата «Днепр-1» со счетом (2:1) и продолжают свой путь к выполнению поставленных задач.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Черноморца» насчитывает три встречи (две победы и ничья)

У «Кривбасса» три победы в последних четырех играх

Пять из шести последних матчей «Черноморца» завершились результатом ТМ 2.5

В шести из восьми последних поединках с участием «Кривбасса» было забито минимум два гола

Прогноз

Обе коллектива занимают места в нижней части турнирной таблицы. Очки уступать никто не намерен и сложно сказать, кто в итоге окажется победителем. Предлагаем рискнуть и поставить на ничью по коэффициенту 3.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.