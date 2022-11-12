«Черноморец» — «Львов». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (14.11.2022)

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вчера, 16:46

Ставки букмекеров

Абсолютного фаворита в этой встрече определить было сложно. Поставить на хозяев поля можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1. Если верите в победу гостей, то загрузить на нее можно по коэффициенту 3.65. В ничью можно поверить по коэффициенту 3.3.

Также в линии букмекеры предлагают 2.18 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Черноморец» 10 ноября добыл первую победу в нынешнем розыгрыше национального чемпионата. Подопечные Романа Григорчука сразились на выезде с «Минаем» и добыли три очка благодаря минимальному счету (1:0). Три очка не позволили одесситам подняться с последней строчки таблицы, они отстают от ближайших конкурентов на один и три балла.

«Львов» в свою очередь встречу последнего тура выиграл, а противостоял «львам» неуступчивый «Рух». Победа (2:1) подняла команду на 12 место и позволила покинуть зону вылета, но чувствовать себя спокойно коллектив по-прежнему не может, нужно продолжать набирать очки.

Информация для ставок

Безвыигрышная домашняя серия «Черноморца» насчитывает пять встреч (четыре поражений и ничья)

У «Львова» лишь одна победа в последних семи играх

Все семь минувших очных поединков завершились результатом ТМ 2.5

Четыре из пяти последних матчей «Черноморца» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нас ожидает абсолютно равный поединок без преимущества одного из коллективов. Очень трудно сказать, кто окажется сильнее и порадует болельщиков тремя очками, поэтому предлагаем рискнуть и поставить на ничью по коэффициенту 3.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.