Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболУкраина. Премьер-Лига 2022/2023

«Черноморец» — «Львов». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (14.11.2022)

вчера, 16:46
Черноморец

Ставки букмекеров

Абсолютного фаворита в этой встрече определить было сложно. Поставить на хозяев поля можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1. Если верите в победу гостей, то загрузить на нее можно по коэффициенту 3.65. В ничью можно поверить по коэффициенту 3.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.113.303.73
Лига Ставок 2.07 3.30 3.65
Мелбет 2.12 3.24 3.70
1XBET 2.12 3.24 3.70

Также в линии букмекеры предлагают 2.18 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Черноморец» 10 ноября добыл первую победу в нынешнем розыгрыше национального чемпионата. Подопечные Романа Григорчука сразились на выезде с «Минаем» и добыли три очка благодаря минимальному счету (1:0). Три очка не позволили одесситам подняться с последней строчки таблицы, они отстают от ближайших конкурентов на один и три балла.

«Львов» в свою очередь встречу последнего тура выиграл, а противостоял «львам» неуступчивый «Рух». Победа (2:1) подняла команду на 12 место и позволила покинуть зону вылета, но чувствовать себя спокойно коллектив по-прежнему не может, нужно продолжать набирать очки.

Информация для ставок

  • Безвыигрышная домашняя серия «Черноморца» насчитывает пять встреч (четыре поражений и ничья)
  • У «Львова» лишь одна победа в последних семи играх
  • Все семь минувших очных поединков завершились результатом ТМ 2.5
  • Четыре из пяти последних матчей «Черноморца» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нас ожидает абсолютно равный поединок без преимущества одного из коллективов. Очень трудно сказать, кто окажется сильнее и порадует болельщиков тремя очками, поэтому предлагаем рискнуть и поставить на ничью по коэффициенту 3.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.63 1.68 2.22
Лига Ставок 2.37 1.50 1.73 2.00 1.38 2.70
Мелбет 1.68 2.18
1XBET 1.68 2.18
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:26
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 16:55
Хозяева не проиграют этот матч
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 