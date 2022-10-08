«Динамо» — «Рух». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (09.10.2022)

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вчера, 13:56

Ставки букмекеров

Однозначного фаворита в данной встрече букмекеры выделили без проблем. Поставить на победу «Динамо» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85. В случае сенсационной победы «Руха» залетит коэффициент 9.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.55.

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 по коэффициенту 2.22. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Динамо» два дня назад провело поединок третьего тура группового этапа Лиги Европы и, пропустив лишь в самом конце второй мяч, проиграло (1:2). Чуть ранее команда провела два матча чемпионата Украины, где с минимальным счетом (1:0) переиграла футбольные клубы «Львов» и «Минай».

«Рух» в минувших двух встречах завоевал четыре зачетных балла, которые позволили покинуть зону вылета. Соперниками коллектива из Винников выступали луганская «Заря» (3:1) и ровенский «Верес» (2:2). После пяти туров клуб располагается на 11 месте, что на строчки ниже нынешнего соперника.

Информация для ставок

«Динамо» потерпело семь поражений в последних девяти играх

У «Руха» лишь одна победа в последних семи встречах

Все минувшие очные поединки закончились результатом «обе забьют – нет»

Три из четырех последних матчей «Динамо» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ожидает борьба двух разных по классу коллективов. Вероятнее всего, «Динамо» окажется сильнее, поэтому предлагаем загрузить на его успех с форой (-1.5) по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.