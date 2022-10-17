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«Днепр-1» — «Ингулец». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (19.10.2022)

вчера, 15:09
Днепр-1

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом в данном противостоянии являются днепряне. Они играют домашний поединок, и поставить на их победу с форой (-1) можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Львова» порадует коэффициентом 8.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.28 6.00 9.20
1XBET 1.28 6.00 9.20

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Днепр-1» столкнулся с большими трудностями в последнем туре УПЛ. Проигрывая большую часть времени «Руху», коллектив лишь в самой конце встречи сумел забить победный гол и завоевать три очка, (3:2). Чуть ранее днепровские футболисты сразились в Лиге конференций с «Вадуцом» и одержали победу (2:1).

«Ингулец» уже два тура не может поразить ворота своих соперников. И если с «Колосом» удалось взять балл благодаря нулевой ничьей, то в сражении с полтавской «Ворсклой» было зафиксировано минимальное поражение (0:1). После шести игр команда имеет в копилке всего три очка и находится в зоне вылета на 14 месте.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Днепра-1» составляет семь встреч (шесть побед и одна ничья)
  • «Ингулец» не может выиграть в шести матчах кряду (три ничьих и три поражения)
  • Три из четырех минувших очных поединков закончились результатом ТМ 2.5
  • Три из четырех последних игр «Днепра-1» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Игра будет сложной для обоих клубов, но «Днепр-1», однозначно, будет иметь преимущества на протяжении всей встречи. Рекомендуем сделать ставку на успех хозяев поля с форой (-1) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.55 1.51
1XBET 2.55 1.51
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 15:14
Днепр выиграет этот матч
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