«Днепр-1» — «Ингулец». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (19.10.2022)

1666008583

вчера, 15:09

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом в данном противостоянии являются днепряне. Они играют домашний поединок, и поставить на их победу с форой (-1) можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Львова» порадует коэффициентом 8.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Днепр-1» столкнулся с большими трудностями в последнем туре УПЛ . Проигрывая большую часть времени «Руху», коллектив лишь в самой конце встречи сумел забить победный гол и завоевать три очка, (3:2). Чуть ранее днепровские футболисты сразились в Лиге конференций с «Вадуцом» и одержали победу (2:1).

«Ингулец» уже два тура не может поразить ворота своих соперников. И если с «Колосом» удалось взять балл благодаря нулевой ничьей, то в сражении с полтавской «Ворсклой» было зафиксировано минимальное поражение (0:1). После шести игр команда имеет в копилке всего три очка и находится в зоне вылета на 14 месте.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Днепра-1» составляет семь встреч (шесть побед и одна ничья)

«Ингулец» не может выиграть в шести матчах кряду (три ничьих и три поражения)

Три из четырех минувших очных поединков закончились результатом ТМ 2.5

Три из четырех последних игр «Днепра-1» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Игра будет сложной для обоих клубов, но «Днепр-1», однозначно, будет иметь преимущества на протяжении всей встречи. Рекомендуем сделать ставку на успех хозяев поля с форой (-1) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55.