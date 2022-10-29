«Колос» — «Верес». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (31.10.2022)

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вчера, 11:23

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворит в этом матче определен не был. «Колос» играет домашний поединок, и поставить на его победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Вереса» оценивается по коэффициенту 3.45, а ничейный исход порадует игроков приятным коэффициентом 3.2.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65. Если есть желание поставить на обмен голами, то коэффициент на данный исход составляет 1.95.

Форма команд

«Колос» уже полтора месяца не радует своих болельщиков победами, последняя датирована 11 сентября. В последних турах чемпионата команда сразилась с донецким «Шахтером» и одесским «Черноморцем» и завершила игры результатами (0:3) и (1:1) соответственно. Не самые лучшие результаты откинули клуб из верха таблицы в центр на седьмое место.

«Верес» после победы над «Львовом» в восьмом туре (3:1), на своем поле принимал луганскую «Зарю» и достаточно долго держа ворота на замке, все же пропустил в конце матча и проиграл (0:1). После всех сыгранных поединков подопечные Юрия Вирта расположились на пятом месте с 14 очками в активе.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Колоса» насчитывает четыре встречи (две ничьих и два поражения)

У «Вереса» лишь одна победа в последних пяти поединках

Два минувших матчах между командами закончились результатом ТМ 2.5

Четыре из пяти последних игр «Вереса» завершились результатом «обе забьют», «Колоса» — «обе забьют – нет»

Прогноз

В этой игре нас ждет много борьбы на каждом участке поля. Гости всеми силами будут стараться не дать хозяевам сыграть в свой футбол и это приведет к небольшому количеству забитых голов. Предлагаем поставить на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.