«Львов» — «Рух». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (10.11.2022)

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вчера, 15:37

Ставки букмекеров

Букмекеры так и не смогли определиться с явным фаворитом этой встречи, выставив равные коэффициенты. На победу «Львова» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.7. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.28, а победа гостей принесет игрокам неплохой выигрыш по коэффициенту 2.65.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 2. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Львов» давненько не выигрывал и поэтому лишь с шестью очками после 10 игр занимает предпоследнее место в таблице. В последнем туре УПЛ львовяне проиграли в гостях полтавской «Ворскле» (0:1), а матчем ранее расписали ничью (1:1) с харьковским «Металлистом».

«Рух» сумел подняться с дна таблицы и после такого же количества матчей располагается на 10 строчке. Подопечные Леонида Кучука взяли семь очков в трех последних противостояниях, обыграв «Ворсклу» (1:0), «Кривбасс» (2:1), а также оформив ничью (1:1) с «Металлистом-1925».

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Львова» насчитывает шесть поединков (четыре поражения и две ничьих)

У «Руха» лишь два поражения в последних семи играх

Все четыре минувшие очные встречи закончились результатом ТМ 2.5

Три из четырех последних матчей «Руха» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ждет вне самая яркая и зрелищная игра. Обе команды сделают акцент на надежности у своих ворот, поэтому предлагаем сделать ставку ТМ 2.5 в БК Лига Ставок по коэффициенту 1.8.