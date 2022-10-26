«Металлист-1925» — «Заря». Прогноз на матч украинкой Премьер-лиги (28.10.2022)

1666779167

вчера, 13:12

Ставки букмекеров

Котировки в этом матче абсолютно не равны, поэтому фаворит определен без проблем. Поставить на победу «Зари» можно по коэффициенту 1.7 в БК Лига Ставок. Если победят хозяева поля, то зайдет коэффициент 4.35. На ничью можно загрузить по коэффициенту 4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.75. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по идентичному коэффициенту 2.1. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Металлист-1925» перед последним туром чемпионата сменил главного тренера, но победить все равно не смог, расписав на выезде ничью с винниковским «Рухом» (1:1). Результаты команды являются достаточно средними, поэтому после восьми поединков она располагается лишь на девятом месте в общем зачете.

«Заря» в минувших двух турах сумела сохранить свои ворота в неприкосновенности и положить в копилку заветные баллы. Проведя сражения с неуступчивыми «Черноморцем» и «Вересом» луганчане отпраздновали победы со счетом (4:0) и (1:0), что позволяет им спокойно занимать четвертое место в таблице.

Информация для ставок

«Металлист-1925» одержал лишь одну победу в последних пяти играх

У «Зари» три победы в пяти последних выездных поединка

Минувшая очная встреча завершилась победой «Зари» (6:1)

Три из четырех последних матчей «Зари» закончились результатом ТБ 2.5, «Металлиста-1925» — ТМ 2.5

Прогноз

Нас ожидает встреча очень боевых команд, которые не намерены делиться очками в этой битве. Сложно сказать кто окажется победителем, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 4.