«Металлист-1925» — «Заря». Прогноз на матч украинкой Премьер-лиги (28.10.2022)

Ставки букмекеров
Котировки в этом матче абсолютно не равны, поэтому фаворит определен без проблем. Поставить на победу «Зари» можно по коэффициенту 1.7 в БК Лига Ставок. Если победят хозяева поля, то зайдет коэффициент 4.35. На ничью можно загрузить по коэффициенту 4.
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завтра, 17:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.75. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по идентичному коэффициенту 2.1. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Металлист-1925» перед последним туром чемпионата сменил главного тренера, но победить все равно не смог, расписав на выезде ничью с винниковским «Рухом» (1:1). Результаты команды являются достаточно средними, поэтому после восьми поединков она располагается лишь на девятом месте в общем зачете.
«Заря» в минувших двух турах сумела сохранить свои ворота в неприкосновенности и положить в копилку заветные баллы. Проведя сражения с неуступчивыми «Черноморцем» и «Вересом» луганчане отпраздновали победы со счетом (4:0) и (1:0), что позволяет им спокойно занимать четвертое место в таблице.
Информация для ставок
- «Металлист-1925» одержал лишь одну победу в последних пяти играх
- У «Зари» три победы в пяти последних выездных поединка
- Минувшая очная встреча завершилась победой «Зари» (6:1)
- Три из четырех последних матчей «Зари» закончились результатом ТБ 2.5, «Металлиста-1925» — ТМ 2.5
Прогноз
Нас ожидает встреча очень боевых команд, которые не намерены делиться очками в этой битве. Сложно сказать кто окажется победителем, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 4.