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«Металлист-1925» — «Заря». Прогноз на матч украинкой Премьер-лиги (28.10.2022)

вчера, 13:12
Металлист-1925

Ставки букмекеров

Котировки в этом матче абсолютно не равны, поэтому фаворит определен без проблем. Поставить на победу «Зари» можно по коэффициенту 1.7 в БК Лига Ставок. Если победят хозяева поля, то зайдет коэффициент 4.35. На ничью можно загрузить по коэффициенту 4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 4.70 3.85 1.70
Мелбет 4.62 3.94 1.72
1XBET 4.62 3.94 1.72

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.75. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по идентичному коэффициенту 2.1. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Металлист-1925» перед последним туром чемпионата сменил главного тренера, но победить все равно не смог, расписав на выезде ничью с винниковским «Рухом» (1:1). Результаты команды являются достаточно средними, поэтому после восьми поединков она располагается лишь на девятом месте в общем зачете.

«Заря» в минувших двух турах сумела сохранить свои ворота в неприкосновенности и положить в копилку заветные баллы. Проведя сражения с неуступчивыми «Черноморцем» и «Вересом» луганчане отпраздновали победы со счетом (4:0) и (1:0), что позволяет им спокойно занимать четвертое место в таблице.

Информация для ставок

  • «Металлист-1925» одержал лишь одну победу в последних пяти играх
  • У «Зари» три победы в пяти последних выездных поединка
  • Минувшая очная встреча завершилась победой «Зари» (6:1)
  • Три из четырех последних матчей «Зари» закончились результатом ТБ 2.5, «Металлиста-1925» — ТМ 2.5

Прогноз

Нас ожидает встреча очень боевых команд, которые не намерены делиться очками в этой битве. Сложно сказать кто окажется победителем, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 4.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.02 1.71 1.61 2.16
Мелбет 2.10 1.74
1XBET 2.10 1.74
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