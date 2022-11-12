«Рух» – «Минай». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (14.11.2022)

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вчера, 16:34

Ставки букмекеров

По линии букмекерской конторы Лига Ставок видно, что небольшим фаворитом встречи является «Рух». На его победу предлагается коэффициент 1.95. Если неожиданно победит «Минай», то игроков порадует коэффициент 4.15. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.25.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.33. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.6. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Рух» два дня назад сразился в региональном дерби с футбольным клубом «Львов» и не сумел порадовать болельщиков победой, проиграв (1:2). Чуть ранее команда принимала дома «Кривбасс» и завоевала три очка благодаря победе (2:1). В таблице коллектив занимает 10 место, имея в активе 11 очков.

«Минай» после 11 туров находится в зоне вылета, занимая 14 место с девятью очками в копилке. Коллектив не выигрывал уже почти месяц, минувшие сражения завершив поражениями (0:2), (1:3) и (0:1) от «Ворсклы», «Днепра-1» и «Черноморца» соответственно.

Информация для ставок

«Рух» потерпел одно поражение в последних четырех поединках

Серия поражений «Миная» достигает трех игр

Четыре из пяти минувших очных встреч закончились результатом тотал меньше 2.5

Четыре из пяти последних поединков «Руха» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Хозяева поля с первых минут будут владеть преимуществом и на протяжении всей игры создадут большое количество опасных моментов и в итоге выиграют, оформив три очка. Предлагаем поставить на победу «Руха» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95.