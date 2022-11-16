«Заря» — «Александрия». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (18.11.2022)

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сегодня, 14:48

Ставки букмекеров

Довольно близкие по значению коэффициенты свидетельствуют о том, что с фаворитом встречи букмекерам не удалось определиться без проблем. Поставить на победу «Зари» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1. Выбрать победу «Александрии» можно по коэффициенту 3.65. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.4.

Букмекеры также дают коэффициент 1.83 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 1.97 на меньше 2.5 мячей. Сделать ставку на «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Заря» в минувших двух турах не порадовала поклонников победами, сначала проиграв сенсационно на выезде «Ингульцу» (0:1), а затем расписав голевую ничью с «Шахтером» (2:2). В таблице луганчане по-прежнему продолжают занимать третье место, но опережают нынешнего соперника лишь по дополнительным показателям.

«Александрия» имея в копилке 23 очка продолжает борьбу за медали, команда отлично проводит сезон, что подтверждают не только ее результаты, но и качество игры, даже в проигранной битве с «Динамо» (1:3). После нее коллектив дома принимал «Верес» и перестрелял его со счетом (3:2).

Информация для ставок

Беспроигрышная домашняя серия «Зари» в текущем насчитывает шесть поединков (четыре победы и ничья)

«Александрия» выиграла на выезде один из пяти последних матчей

Три минувшие очные встречи завершились результатом ТМ 2.5

Четыре последние игры «Александрии» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды желают добыть три очка и будут активно атаковать ворота друг друга. Верим в обоюдное взятие ворот и предлагаем загрузить на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.