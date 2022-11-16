«Заря» — «Александрия». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (18.11.2022)

Ставки букмекеров
Довольно близкие по значению коэффициенты свидетельствуют о том, что с фаворитом встречи букмекерам не удалось определиться без проблем. Поставить на победу «Зари» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1. Выбрать победу «Александрии» можно по коэффициенту 3.65. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.4.
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18 ноября 2022, 14:00
пятница
Букмекеры также дают коэффициент 1.83 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 1.97 на меньше 2.5 мячей. Сделать ставку на «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Заря» в минувших двух турах не порадовала поклонников победами, сначала проиграв сенсационно на выезде «Ингульцу» (0:1), а затем расписав голевую ничью с «Шахтером» (2:2). В таблице луганчане по-прежнему продолжают занимать третье место, но опережают нынешнего соперника лишь по дополнительным показателям.
«Александрия» имея в копилке 23 очка продолжает борьбу за медали, команда отлично проводит сезон, что подтверждают не только ее результаты, но и качество игры, даже в проигранной битве с «Динамо» (1:3). После нее коллектив дома принимал «Верес» и перестрелял его со счетом (3:2).
Информация для ставок
- Беспроигрышная домашняя серия «Зари» в текущем насчитывает шесть поединков (четыре победы и ничья)
- «Александрия» выиграла на выезде один из пяти последних матчей
- Три минувшие очные встречи завершились результатом ТМ 2.5
- Четыре последние игры «Александрии» закончились результатом «обе забьют»
Прогноз
Обе команды желают добыть три очка и будут активно атаковать ворота друг друга. Верим в обоюдное взятие ворот и предлагаем загрузить на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.