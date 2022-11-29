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«Заря» – «Колос». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (01.12.2022)

вчера, 15:03
Заря

Ставки букмекеров

В этой игре встретятся команды из разных частей таблицы, поэтому букмекеры спокойно определились с явным фаворитом встречи. Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.7. В случае неожиданного успеха зайдет коэффициент 4.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.88.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.633.875.28
1XBET 1.70 3.90 4.90

Тотал больше 2.5 мячей оценивается букмекерами коэффициентом 1.96, в тоже время за низовой тотал (ТМ 2.5) дают коэффициент 1.85. На «обе забьют» можно загрузить по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Заря» в минувшем туре национального чемпионата сразилась с «Минаем» и не смогла обыграть одного из аутсайдеров чемпионата «Минай», ничья (1:1). Чуть ранее луганчане сразились в принципиальном поединке с «Александрией» и на удивление украинским любителям футбола выиграли с разгромным счетом (4:1).

«Колос» свой последний поединок проводил в гостях у футбольного клуба «Львов». Забив один гол и отстояв ворота в неприкосновенности коллектив сумел выиграть (1:0) и положить долгожданные три очка в копилку. В общем зачете клуб располагается на шестом месте, что на три строчки ниже нынешнего соперника.

Информация для ставок

  • «Заря» выиграла пять из восьми последних поединков
  • У «Колоса» три поражения в последних пяти играх
  • Шесть минувших очных встреч закончились результатом ТМ 2.5
  • Четыре из пяти последних матчей «Зари» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Игры между данными командами всегда проходят с акцентом на защитные действия и не радуют публику обилием забитых мячей. Верим, что традиция продолжится и предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.73 1.45 1.89 1.91 1.48 2.61
1XBET 1.94 1.86
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