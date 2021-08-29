«Унион» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (29.08.2021)

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сегодня, 15:12

В третьем туре чемпионата Германии «Боруссия» М приедет в гости к «Униону», против которого тяжело играть любому клубу. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.6. В случае победы «Боруссии» М зайдет коэффициент 2.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.

Форма команд

«Боруссия» М осталась без участия в еврокубках этого года, что должно дать команде дополнительную мотивацию и более свободный график, чтобы занять как можно более высокое место в этом футбольном году. Тем не менее команда добыла только одно очко в двух стартовых поединках, что не радует болельщиков клуба. В прошлом матче «Боруссия» М крупно проиграла «Лейпцигу» (0:4), а ранее сыграла вничью с «Баварией» (1:1).

«Унион» в прошлом сезоне отобрался в Лигу Конференций и несколько дней назад оформил выход в группу нового турнира. Команда создает впечатление о себе, как коллектив, который очень аккуратно и качественно играет в обороне и может противостоять даже самым атакующим клубам. В прошлом матче «Унион» сыграл вничью с КуПС (0:0) в Лиге Конференций, а ранее в чемпионате команда разошлась миром с «Хоффенхаймом» (2:2).

Информация для ставок

«Унион» не проигрывает уже 12 матчей подряд во всех турнирах

«Боруссия» М выиграла только четыре выездных матча из последних десяти

Пять из шести последних матчей между коллективами закончились исходом «обе забьют»

Три из четырех последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды начнут матч аккуратно с оглядкой на собственные ворота. Предполагаем, что болельщики не увидят большого количества голов, а исход поединка вполне возможно решит одна результативная атака. Сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на исход «обе забьют» по коэффициенту 2.03.

Ранее букмекеры предложили интересный вариант ставки на матч с участием «Барселоны».