«Унион» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (29.08.2021)

В третьем туре чемпионата Германии «Боруссия» М приедет в гости к «Униону», против которого тяжело играть любому клубу. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.
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0 : 0
18’
сегодня, 16:30
Ставки букмекеров
Небольшими фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.6. В случае победы «Боруссии» М зайдет коэффициент 2.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.
Форма команд
«Боруссия» М осталась без участия в еврокубках этого года, что должно дать команде дополнительную мотивацию и более свободный график, чтобы занять как можно более высокое место в этом футбольном году. Тем не менее команда добыла только одно очко в двух стартовых поединках, что не радует болельщиков клуба. В прошлом матче «Боруссия» М крупно проиграла «Лейпцигу» (0:4), а ранее сыграла вничью с «Баварией» (1:1).
«Унион» в прошлом сезоне отобрался в Лигу Конференций и несколько дней назад оформил выход в группу нового турнира. Команда создает впечатление о себе, как коллектив, который очень аккуратно и качественно играет в обороне и может противостоять даже самым атакующим клубам. В прошлом матче «Унион» сыграл вничью с КуПС (0:0) в Лиге Конференций, а ранее в чемпионате команда разошлась миром с «Хоффенхаймом» (2:2).
Информация для ставок
- «Унион» не проигрывает уже 12 матчей подряд во всех турнирах
- «Боруссия» М выиграла только четыре выездных матча из последних десяти
- Пять из шести последних матчей между коллективами закончились исходом «обе забьют»
- Три из четырех последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Обе команды начнут матч аккуратно с оглядкой на собственные ворота. Предполагаем, что болельщики не увидят большого количества голов, а исход поединка вполне возможно решит одна результативная атака. Сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на исход «обе забьют» по коэффициенту 2.03.
Ранее букмекеры предложили интересный вариант ставки на матч с участием «Барселоны».