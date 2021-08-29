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«Унион» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (29.08.2021)

сегодня, 15:12

В третьем туре чемпионата Германии «Боруссия» М приедет в гости к «Униону», против которого тяжело играть любому клубу. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.803.412.69
Мелбет 2.46 3.49 2.95
1XBET 2.65 3.28 3.00
BetBoom Live! 2.77 3.25 2.68

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.6. В случае победы «Боруссии» М зайдет коэффициент 2.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.

Форма команд

«Боруссия» М осталась без участия в еврокубках этого года, что должно дать команде дополнительную мотивацию и более свободный график, чтобы занять как можно более высокое место в этом футбольном году. Тем не менее команда добыла только одно очко в двух стартовых поединках, что не радует болельщиков клуба. В прошлом матче «Боруссия» М крупно проиграла «Лейпцигу» (0:4), а ранее сыграла вничью с «Баварией» (1:1).

«Унион» в прошлом сезоне отобрался в Лигу Конференций и несколько дней назад оформил выход в группу нового турнира. Команда создает впечатление о себе, как коллектив, который очень аккуратно и качественно играет в обороне и может противостоять даже самым атакующим клубам. В прошлом матче «Унион» сыграл вничью с КуПС (0:0) в Лиге Конференций, а ранее в чемпионате команда разошлась миром с «Хоффенхаймом» (2:2).

Информация для ставок

  • «Унион» не проигрывает уже 12 матчей подряд во всех турнирах
  • «Боруссия» М выиграла только четыре выездных матча из последних десяти
  • Пять из шести последних матчей между коллективами закончились исходом «обе забьют»
  • Три из четырех последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды начнут матч аккуратно с оглядкой на собственные ворота. Предполагаем, что болельщики не увидят большого количества голов, а исход поединка вполне возможно решит одна результативная атака. Сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на исход «обе забьют» по коэффициенту 2.03.

Ранее букмекеры предложили интересный вариант ставки на матч с участием «Барселоны».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle Live! 2.11 1.80 1.65 2.40
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Все комментарии
7ymegbj4ts3n
7ymegbj4ts3n
сегодня в 16:04
«Унион» выиграет матч.
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