«Унион» — «Платенсе». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (15.07.2023)

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сегодня, 20:01

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу хозяев предлагает коэффициент 2.1, в то время как победа «Платенсе» будет стоить 3.8. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.15.

Также можно сделать выбор в пользу тотала больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.55 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.52).

Форма команд

«Унион» выглядит неважно в нынешнем сезоне и по качеству своей игры вряд ли сможет бороться за зону плей-офф. Коллектив занимает низкое для себя 25 место с 25 пунктами, и чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу необходимо пересмотреть отношение команды к турниру. В матче с «Платенсе» хозяевам необходимо набирать очки и подниматься вверх по турнирной таблице. В прошлом туре Суперлиги «Унион» поделил очки с «Тальерес Кордоба» (0:0), а ранее с тем же счетом завершил матч с «Бока Хуниорс» (0:0).

«Платенсе» более близок к зоне плей-офф Суперлиги Аргентины и отстает от девятого места всего на три пункта. Однако, команда располагается лишь на 14 месте с 32 баллами и как видно, конкурентов за места в топ-9 у клуба очень много. Гости постараются воспользоваться не лучшей формой соперника и забрать важную выездную победу. В прошлых двух турах «Платенсе» обыграл на своем поле «Сармьенто» (1:0) и проиграл на выезде «Годой-Крус» (1:2).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей «Униона» завершились ничейными результатами

«Платенсе» проиграл шесть из семи последних поединков на выезде

«Унион» и «Платенсе» обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Исходя из статистики, команды достаточно часто обмениваются голами, и в этот раз существует большая вероятность повторить такой исход. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.