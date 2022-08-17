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«Унион» – «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (20.08.2022)

сегодня, 11:29
РБ Лейпциг

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. В случае победы «Униона», зайдет коэффициент 3.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.563.642.14
Лига Ставок 3.55 3.55 2.10
Мелбет 3.56 3.74 2.13
1XBET 3.56 3.74 2.13

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Унион» в первых двух поединках набрал четыре очка, что можно считать неплохим результатом. Команда из столицы Германии хочет продлить свою серию успешных поединков, однако в следующей встрече их ждет непростой соперник, который уже два раза терял очки. Матч обещает быть интересным и неуступчивым вне зависимости от его исхода. В прошлом туре «Унион» сыграл вничью с «Майнцом» (0:0), а ранее обыграл «Герту» (3:1).

Подопечные Доменико Тедеско пока не могут войти в свой ритм и добиваться побед. Команда ограничилась двумя ничьими со «Штутгартом» (1:1) и «Кельном» (2:2). Чтобы улучшить результаты, надо поработать над реализацией моментов, а возвращение Тимо Вернера может поспособствовать этому.

Информация для ставок

  • «Унион» проиграл только один поединок из десяти последних во всех турнирах
  • «РБ Лейпциг» выиграл только два матча в основное время из десяти последних
  • «Унион» выиграл три из последних пяти матчей у «РБ Лейпциг»
  • Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«РБ Лейпциг» имеет не лучшую статистику с «Унионом», и мы вполне можем представить, что гости вообще не наберут очков в этом поединке. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.99 1.44 2.01 1.89 1.56 2.56
Лига Ставок 2.95 1.39 1.97 1.81 1.57 2.37
Мелбет 2.04 1.91
1XBET 2.04 1.91
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 15:13
Хозяева не проиграют
Гость
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