«Унион» – «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (20.08.2022)

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сегодня, 11:29

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. В случае победы «Униона», зайдет коэффициент 3.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Унион» в первых двух поединках набрал четыре очка, что можно считать неплохим результатом. Команда из столицы Германии хочет продлить свою серию успешных поединков, однако в следующей встрече их ждет непростой соперник, который уже два раза терял очки. Матч обещает быть интересным и неуступчивым вне зависимости от его исхода. В прошлом туре «Унион» сыграл вничью с «Майнцом» (0:0), а ранее обыграл «Герту» (3:1).

Подопечные Доменико Тедеско пока не могут войти в свой ритм и добиваться побед. Команда ограничилась двумя ничьими со «Штутгартом» (1:1) и «Кельном» (2:2). Чтобы улучшить результаты, надо поработать над реализацией моментов, а возвращение Тимо Вернера может поспособствовать этому.

Информация для ставок

«Унион» проиграл только один поединок из десяти последних во всех турнирах

«РБ Лейпциг» выиграл только два матча в основное время из десяти последних

«Унион» выиграл три из последних пяти матчей у «РБ Лейпциг»

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«РБ Лейпциг» имеет не лучшую статистику с «Унионом», и мы вполне можем представить, что гости вообще не наберут очков в этом поединке. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.5.