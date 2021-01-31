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«Уотфорд» — КПР: прогноз на матч Чемпионшипа (01.02.2021)

вчера, 12:11

1 февраля 2021 года «Уотфорд» сыграет с КПР в рамках 27-го тура Чемпионшипа.

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  1 X 2
1.813.614.94
Fonbet 1.77 3.45 5.00

«Уотфорд» выглядит очевидным фаворитом в глазах букмекеров. На победу этого клуба можно сделать ставку с коэффициентом 1.76. Также можно поставить на ничейный исход, в него верят с коэффициентом 3.80. Букмекеры рассматривают и победу КПР, на нее можно поставить с коэффициентом 4.50.

Форма команд

«Уотфорд» находится на третьей строчке в таблице Чемпионшипа, что дает право принимать участие в плей-офф за выход в АПЛ. Свой последний поединок команда сыграла вничью со счетом 0:0, лучшим бомбардиром клуба является капитан Трой Дини.

КПР находится на 18-й строчке в таблице и имеет в активе 27 пунктов. Команда не пытается вернуться в АПЛ, а старается удержаться на плаву. Свой последний поединок клуб проиграл со счетом 0:1. Последние матчи КПР проводит настолько невыразительно, что в успех этого клуба верится с трудом.

Информация для ставок

КПР не выигрывал в трех из последних пяти матчей
● «Уотфорд» не проигрывает четыре матча кряду
● У «Уотфорда» 30 забитых мячей — один из лучших показателей в Чемпионшипе

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на то, что обе команды забьют хотя бы в одном тайме с коэффициентом 2.45. Клубы играют в неплохой футбол, особенно это касается хозяев поля, которые много забивают. Этот матч однозначно будет с забитыми мячами.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.813.614.94
Fonbet 1.77 3.45 5.00
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STVA 1
STVA 1
вчера в 12:17
Хозяева должны выиграть
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