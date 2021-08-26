«Урал» — «Ростов». Прогноз на матч РПЛ (27.08.2021)

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сегодня, 18:09

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам шестой тур чемпионата России. «Урал» ждет в гости «Ростов». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ростов». Команда играет на чужом поле, поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.23. Победа «Урала» оценивается по 3.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.11.

Форма команд

«Урал» всегда ставит высокие цели, однако команде часто не хватает ресурсов для достижения результата. Коллектив смог набрать одно очков в пяти стартовых турах и на данный момент является худшей командой чемпионата. Клуб практически не забивает, поэтому тренерскому штабу стоит поработать над реализацией команды.

«Ростов» под руководством Юрия Павловича Семина понемногу стал возвращаться в борьбу. У команды появился свой стиль и результаты в последних матчах. Коллектив может закрепить свой успех победой в предстоящем матче.

Информация для ставок

• «Урал» не может выиграть уже пять официальных поединков подряд

• Четыре последних матча «Ростова» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

• «Ростов» не может обыграть «Урал» на выезде уже пять матчей подряд

Прогноз

Команды забивают очень мало мячей в личных встречах. Предполагаем, что и в этот раз изобилия голов болельщики не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 2 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.15.