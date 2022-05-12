«Урал» — «Рубин». Прогноз на матч чемпионата России. (15.05.2022)

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вчера, 20:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Урал». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Рубина» оценивается по 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.17. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.7. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.

Форма команд

«Урал» старается набирать очки в каждом поединке, чтобы сохранить место в РПЛ , но шесть баллов в пяти турах далеко не тот результат, который от команды ждут болельщики. Клуб занимает 14 место с 27 набранными пунктами и нуждается в победе, чтобы не упасть еще ниже и постараться избавить себя от стыковых матчей. В прошлой игре «Урал» проиграл «Спартаку» (1:3), а туром ранее неожиданно одолел московское «Динамо» (3:2).

У казанского клуба ситуация не намного лучше, ведь он опережает «Урал» всего на два пункта и сам находится в зоне риска. «Рубин» неплохо начал сезон, но потом его ожидали только неудачи и это привело к большому кризису внутри клуба. Команде ни в коем случае нельзя проигрывать, ведь в обратном случае он пропустит вперед в турнирной таблице прямого конкурента за выживание. Два последних матча «Рубина» завершились минимальным поражением от «Локомотива» (0:1) и разгромом от «Сочи» (0:6).

Информация для ставок

«Рубин» пропустил 11 мячей в последних пяти матчах во всех турнирах

Четыре последних поединка «Урала» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились ставкой «обе забьют — нет»

«Урал» не выигрывает у «Рубина» уже пять матчей подряд в рамках РПЛ

Прогноз

«Рубин» не внушает никакого доверия и показывает невзрачные результаты. Предполагаем, что «Урал» на своем поле сможет добыть важную победу. Сделать ставку на клуб из Екатеринбурга можно по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Фонбет.