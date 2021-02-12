«Ваалвейк» — «Эммен». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (12.02.2021)

1613104708

сегодня, 07:38

«Ваалвейк» сыграет против «Эммена» в очередном туре Эредивизи. БК Фонбет представила свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры видят победителем данного противостояния «Ваалвейк», на триумф этого клуба можно поставить с коэффициентом 2.10. Ничейный исход оценивается в 3.80, а победа «Эммена» — в 3.20.

Форма команд

«Ваалвейк» находится на 15-й строчке в таблице и имеет в активе 16 пунктов. У клуба 18 забитых голов и 35 пропущенных мячей. Свой последний матч «Ваалвейк» сыграл вничью со счетом 1;1, клуб не смог обыграть на выезде «Зволле». «Ваалвейку» очень важно взять три очка в матче с «Эмменом», чтобы оторваться от команд, идущих в зоне вылета.

«Эммен» — худшая команда лиги. Клуб находится на последнем, 18-м месте и имеет в активе всего шесть очков. Последние матчи «Эммен» либо проигрывает, либо играет вничью. Также этот клуб является единственным, кому удалось пропустить 50 голов в сезоне, ближайшим преследователем является «Ден Хааг», эта команда пропустила 45 голов. При этом «Эммен» забил всего 17 мячей.

Информация для ставок

«Эммен» еще не побеждал в матчах Эредивизи в нынешнем сезоне, у клуба 6 ничьих и 15 поражений

«Ваалвейк» не проигрывал в трех из последних пяти матчей

«Ваалвейк» выиграл всего один домашний матч в нынешнем сезоне, также у клуба были четыре ничьи и пять поражений

Прогноз

Актуальная ставка для этого матча — «обе забьют» по коэффициенту 1.55. Несмотря на то, что «Эммен» мало забивает, существует большая вероятность, что в этом поединке команде удастся отметиться забитым мячом. Также необходимо учитывать тот факт, что «Эммен» аномально много пропускает.