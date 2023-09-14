«Валенсия» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (16.09.2023)

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вчера, 11:47

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Атлетико», а коэффициент на их победу составляет 2.05. Успех «Валенсии» оценивается по коэффициенту 3.9 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.4.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.1. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.75. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Валенсия» набрала ровно половину возможных очков после четырех туров Ла Лиги. В активе команды шесть баллов, а чемпионат только начинается. В домашней встрече с «Атлетико», букмекеры отдают предпочтение гостям, но если «летучие мыши» смогут отличиться первыми, то появятся хорошие шансы забрать очки у «матрасников». Два последних поединка «Валенсии» завершились поражениями от «Алавеса» (0:1) и «Осасуны» (1:2).

«Атлетико» провел только три матча в чемпионате Испании, где смог набрать семь очков. Коллектив намерен в этом сезоне побороться за чемпионство и реабилитироваться в Лиге Чемпионов перед болельщиками за прошлый сезон. Выездная победа над «Валенсией» может только подкрепить амбиции подопечных Диего Симеоне. В прошлой игре «Атлетико» разгромил на выезде «Райо Вальекано» (7:0), а ранее в товарищеском матче одолел «Нумансию» (2:0).

Информация для ставок

Четыре из шести последних поединков «Валенсии» завершились исходом «обе забьют»

«Атлетико» не проигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах

«Валенсия» проиграла четыре из пяти последних матчей с «Атлетико» при одной ничьей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды преследуют свои цели, и мы предполагаем, что они порадуют пришедших зрителей своей результативностью. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.