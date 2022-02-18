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«Валенсия» — «Барселона». Прогноз на матч Примеры (20.02.2022)

вчера, 16:50

20 февраля 2022 года состоится поединок «Валенсия — Барселона». Игра пройдет на стадионе «Месталья» в Валенсии в рамках очередного тура чемпионата Испании по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.713.822.04
Фонбет 3.65 3.75 1.95
Мелбет 3.78 3.88 2.02
1XBET 3.78 3.88 2.02
BetBoom 3.65 3.75 2.03

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Барселона». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.98. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа «Валенсии» в 3.60. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.60.

Форма команд

«Валенсия» идет в нынешнем сезоне на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 30 баллов. У коллектива семь побед, девять ничьих и восемь поражений. Команда забила 36 голов и пропустила 38 мячей. В последних встречах «лос-чес» выглядят не лучшим образом и регулярно теряют очки в матчах даже против слабых команд — поражение от «Алавеса» со счетом 2:1, а также ничья с «Реал Сосьедадом» 0:0 и фиаско с «Атлетико» из Мадрида 3:2.

«Барселона» в нынешнем сезоне идет на четвертой позиции. В активе клуба — 39 баллов. У коллектива десять побед, девять ничьих и четыре поражения. Команда забила 38 голов и пропустила 27 мячей. В последних встречах «блауграна» играет очень хорошо, но команде часто не везет, мяч не идет в ворота — ничья с «Эспаньолом» со счетом 2:2, а также победы над «Атлетико» из Мадрида и над «Алавесом» 0:1.

Информация для ставок

  • «Барселона» не проигрывает четыре матча подряд
  • «Валенсия» не побеждает три поединка кряду
  • У «Барселоны» семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Барселона» по коэффициенту 3.50. Каталонский клуб часто пропускает, но в этом матче верится в то, что команда не даст себя в обиду и доведет дело до победы.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.26 1.37 2.14 1.78 1.68 2.30
Фонбет 2.10 1.75
Мелбет 2.16 1.81
1XBET 2.16 1.81
Все комментарии
c7y2uyyrjsb6
c7y2uyyrjsb6
вчера в 19:44
Футбольный клуб «Барселона» выиграет матч.
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