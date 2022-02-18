«Валенсия» — «Барселона». Прогноз на матч Примеры (20.02.2022)

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вчера, 16:50

20 февраля 2022 года состоится поединок «Валенсия — Барселона». Игра пройдет на стадионе «Месталья» в Валенсии в рамках очередного тура чемпионата Испании по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Барселона». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.98. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа «Валенсии» в 3.60. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.60.

Форма команд

«Валенсия» идет в нынешнем сезоне на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 30 баллов. У коллектива семь побед, девять ничьих и восемь поражений. Команда забила 36 голов и пропустила 38 мячей. В последних встречах «лос-чес» выглядят не лучшим образом и регулярно теряют очки в матчах даже против слабых команд — поражение от «Алавеса» со счетом 2:1, а также ничья с «Реал Сосьедадом» 0:0 и фиаско с «Атлетико» из Мадрида 3:2.

«Барселона» в нынешнем сезоне идет на четвертой позиции. В активе клуба — 39 баллов. У коллектива десять побед, девять ничьих и четыре поражения. Команда забила 38 голов и пропустила 27 мячей. В последних встречах «блауграна» играет очень хорошо, но команде часто не везет, мяч не идет в ворота — ничья с «Эспаньолом» со счетом 2:2, а также победы над «Атлетико» из Мадрида и над «Алавесом» 0:1.

Информация для ставок

«Барселона» не проигрывает четыре матча подряд

«Валенсия» не побеждает три поединка кряду

У «Барселоны» семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Барселона» по коэффициенту 3.50. Каталонский клуб часто пропускает, но в этом матче верится в то, что команда не даст себя в обиду и доведет дело до победы.